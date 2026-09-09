La Libertad Avanza logró dictamen en el Senado para reformar la Carta Orgánica del Banco Central

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado logró un avance clave para la aprobación de la ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central. Tras un debate de más de cuatro horas en el plenario de comisiones, el oficialismo consiguió las firmas necesarias para dictaminar sin modificaciones el texto que ya contaba con el aval de la Cámara de Diputados.

La reunión contó con las exposiciones del titular del Banco Central, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la institución, Vladimir Werning. La presidenta del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, confirmó los próximos pasos del debate: “La idea es llevarlo la semana que viene al recinto”.

Bullrich adelantó además el temario para la próxima sesión del Senado: “Vamos a ir a una sesión con Inocencia Fiscal II, biocombustibles, Super Rigi y Carta Orgánica”.

Pese a que el bloque peronista no suele participar de la comisión, los legisladores ingresaron una vez que el oficialismo garantizó el quórum. Durante la jornada, una senadora del peronismo por la provincia de Buenos Aires cuestionó el tratamiento de la norma al manifestar: “Así es como tratan ustedes al Congreso, que es quien tiene que controlar los actos del gobierno”. Además, advirtió que de aprobarse la reforma sin cambios, el Parlamento perdería la capacidad de controlar las acciones del organismo monetario.

El cierre del debate quedó a cargo de Bullrich, quien defendió la iniciativa e indicó que el proyecto “trasciende” a la actual gestión. “Esta reforma no le pertenece a este Gobierno. Le pertenece a cualquier Gobierno que quiera que la Argentina deje de ser un país marginal”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de establecer que la misión primaria del organismo sea preservar el valor de la moneda.

Según explicó la senadora de La Libertad Avanza, esta prioridad busca “preservar el poder de compra de los salarios, lograr que el ahorro no se evapore, que la jubilación alcance más, que podamos producir y crecer”. También enfatizó la necesidad de poner fin al financiamiento monetario del déficit: “En vez de financiar el déficit, tengamos lo que necesitamos para que el país crezca y lo necesario para que el Estado pueda funcionar”.

Respecto a la autonomía de la entidad, cuestionó las modificaciones de autoridades según conveniencias políticas y defendió la implementación de reglas más estrictas para designar y remover integrantes del directorio. “El Banco Central estable le va a servir a cualquier Gobierno. Tiene que estar más concentrado en su objetivo y no ser un prestamista del Estado”, concluyó Bullrich, asegurando que la medida busca terminar con la dinámica que deterioró los ingresos y profundizó la pobreza.