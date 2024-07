El primer round quedó para el Gobierno de Milei: el dólar cayó a $ 1.415

El primer round fue para el Gobierno de Javier Milei y el dólar cayó en todas sus versiones, pero también sufrieron los bonos y las acciones y en consecuencia el resultado final aún está abierto. Fue una ronda a lo “Nicolino Locche” porque la divisa se desplomó ante el primer amague, con el solo anuncio de la intervención por parte del Banco Central en el mercado cambiario.



Desde las primeras operaciones el “blue” perdió terreno y se hundió $ 85 hasta llegar a $ 1.415 en la City porteña y hasta $ 1.430 en Córdoba.

Similar derrotero tuvieron las opciones financieras. El MEP retrocedió a $ 1.300, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) lo hizo hasta $ 1.311.

“El CCL bajó casi 10% y el Central compró U$S 36 millones. Pero para algunos medios la noticia hoy (por ayer) es que subió 3% el Riesgo País”, fue la reflexión del ministro de Economía, Luis Caputo, al finalizar la jornada financiera.

El indicador que elabora el J.P Morgan subió a 1.553 puntos producto de una baja generalizada de los bonos superior a 2%.

Esta caída se produjo pese a que el Gobierno también informó que el Tesoro Nacional comprará U$S 1.528 millones para asegurar el pago de los intereses de los bonos que vencen en enero de 2025.

Previamente, Caputo había comunicado la decisión de frenar la emisión de pesos para la compra de dólares tras el balance de las operaciones de comercio exterior. Este mecanismo prevé que el Gobierno venderá en el MEP y en el CCL la cantidad de dólares necesaria para volver a captar los pesos que emitió para la adquisición de esas divisas.

Antes de la apertura de la rueda, en Economía no quisieron correr riesgos y le “avisó” al mercado que el primer objetivo era quitar $ 2,5 billones adicionales a lo que se absorbe por superávit primario. Esto implica una potencial oferta de unos U$S 1.700 millones en la plaza financiera.

En consecuencia en la rueda del lunes se observó la reacción de los inversores a este anuncio, sin que se haya volcado un solo dólar a esa operatoria.

Bajan las reservas en dólares y este martes hay que pagarle al FMI

Al fin del día el Banco Central informó que en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) compró U$S 36 millones y así acumuló en julio U$S 261 millones.

A los fines prácticos y de acuerdo a la norma anunciada para comprar esos U$S 36 millones, emitió $ 33 billones (a $ 940) y para absorber esos pesos debiera vender unos U$S 25 millones en el CCL, pudiendo dejar en sus reservas solo U$S 11 millones. En esta pérdida de capacidad para acumular divisas está la principal debilidad de la medida anunciada.

Las reservas internacionales quedaron este lunes en U$S 28.712 millones, con una merma de U$S 100 millones por el pago a organismos de créditos multilaterales. Pero este martes la reducción será mayor porque habrá que cancelarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) una nueva cuota del stand by en curso por U$S 645 millones (como dato de color la vicedirectora del FMI, Gita Gopinath, de trato directo con el Gobierno argentino, saludó con un posteo especial la obtención de la Copa América por la selección de fútbol).

La preocupación por la posición de reservas del Central sumó un nuevo alerta por la caída del precio de la soja en Chicago, que operó quebrando el umbral de los U$S 400 por tonelada: U$S 396,02 agosto, U$S 382,13 septiembre y U$S 387,64 enero de 2025.

En el mercado accionario se produjeron fortísimas caídas que provocaron una baja del MERVAL de 12,3%, explicada en parte por la paridad contra el dólar.

En Economía insisten en remarcar que “la profundización del programa monetario va a contribuir al proceso de desinflación” y confían en los resultados de la jugada, que se centró más en dar una señal al mercado financiero que a la economía real.

La obsesión del equipo económico es llevar la inflación a cero porque enfatizan que eso “contribuirá a reducir la brecha, lo que a su vez facilitará la eliminación del cepo de una manera ordenada”.

En otro orden, el Banco Central tomó una serie de medidas para avanzar en la resolución de los Puts (seguros de cobro a favor de los bancos), uno de los obstáculos más problemáticos para el levantamiento de las restricciones cambiarias, a juicio del Gobierno.

La autoridad monetaria decidió los títulos que tengan cobertura de Puts quedarán excluidos del tope que tiene los bancos para financiar al fisco si son rescindidos.

La medida apunta a darle un incentivo a los bancos para que entreguen esa garantía a cambio de que puedan tomar más títulos públicos emitidos por el sector público nacional.

El presidente Javier Milei prometió que esta semana se terminaría de acordar con los bancos el mecanismo de eliminación de los Puts.