El gobierno de Milei anunció que comprará dólares al Banco Central para cubrir vencimientos de deuda

El ministerio de Economía informó este domingo que procederá a comprar al Banco Central las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025.

Esta operación se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año, que acumulado a mayo ascendió a $2,3 billones.

Los US$ 1.528 millones correspondientes serán depositados en el fiduciario, Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado.

La recaudación por retenciones sobre el sector agropecuario se duplicó en el primer semestre del año frente al mismo periodo de 2023 pero se ubicó por debajo de los registros de 2021 y 2022, de acuerdo a un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La entidad estimó que entre enero y junio, el agro aportó US$2.660 millones por derechos de exportación (DEX) a las arcas del Tesoro, lo implica un 160% más que el aporte de los primeros seis meses del 2023, con un estimado de US$1.153 millones en ese período.

El análisis vinculó el incremento en el pago del tributo a la recuperación productiva tras los efectos de la sequía que afectó a la campaña agrícola durante el 2023, mientras que explicó la merma en la recaudación frente a los dos años previos al calendario pasado por un menor volumen de exportación y la caída de los precios internacionales.

En este sentido, la BCR indicó que «pese a la notoria recuperación interanual, si se compara con los años anteriores, este guarismo está por debajo de los 4.000 millones de US$ recaudados por esta vía en los primeros seis meses de 2021 y 2022» y sostuvo que «esto encuentra su explicación tanto en un mayor volumen de grano anotado para exportar en aquellos años, así como mejores precios de exportación».

El Tesoro anuncia la compra y el giro de los dólares para hacer frente a los intereses de Globales y Bonares en enero de 2025



El Ministerio de Economía procederá a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares… — Ministerio de Economía (@Economia_Ar) July 14, 2024

Tensión cambiaria: Javier Milei y Luis Caputo anunciaron la «emisión cero»

La semana pasada, las tensiones en el mercado llevaron al dólar blue a un nuevo récord de $1500 y a los tipos de cambio financieros a cerrar cómodos por encima de los $1400.

En ese contexto, el Gobierno decidió un cambio de estrategia para responder a la presión dolarizadora. El BCRA volverá a intervenir para bajar la brecha, que supera el 60%. Milei anunció este sábado que decidió cerrar la emisión de pesos por compra de dólares en el Mercado Único de Cambios (MULC).

Con el nuevo manejo de la política cambiaria, Hacienda espera que la mayor oferta oficial de dólares en el mercado financiero redunde en una caída de la brecha cambiaria.

Horas después, el anuncio de la decisión del Palacio de Hacienda de cancelar la deuda con los bonistas busca impactar en el mercado, para evitar nuevas reacciones negativas, como las que se dieron en los últimos días, en medio de la tensión cambiaria y la escasez de reservas del Banco Central.

En lo que va del año, el BCRA compró unos US$14.300 millones en el mercado (aunque solo logró retener US$5200 en sus reservas). A cambio de esos dólares, la entidad inyectó en el mercado más de $12,2 billones.