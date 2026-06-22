El riesgo país cayó a un nuevo mínimo desde 2018: los ADRs se hundieron y el dólar anotó su sexta suba al hilo

La semana financiera comenzó con un marcado contraste en los tableros. Por un lado, los títulos soberanos en dólares prolongaron su buen momento tras el feriado del viernes en los Estados Unidos y cerraron la rueda al alza. Los bonos Globales avanzaron hasta un 0,2%, mientras que los Bonares treparon un 0,4%. Este desempeño impulsó una nueva caída del riesgo país, que retrocedió un 1,9% para ubicarse en los 421 puntos básicos, marcando así un nuevo piso que no se registraba desde el año 2018.

Desde la firma PPI señalaron a Ámbito Financiero que este escenario abre expectativas sobre un pronto regreso a los mercados internacionales. Según los especialistas, acceder a financiamiento con tasas inferiores a las que hoy rinden los bonos en el mercado secundario representaría un alivio clave para reducir el costo de refinanciación del Tesoro frente a los abultados vencimientos del segundo semestre.

En el segmento en pesos, la atención del mercado está puesta en las condiciones de la licitación que se anunciarán este miércoles de cara a la operatoria del viernes 26. Tras los recientes canjes impulsados por el Gobierno, se estiman vencimientos por $16,2 billones, con aproximadamente $12,9 billones en manos de tenedores privados.

En la antesala de esta subasta, las curvas CER y los CERTAM mostraron un desempeño relativamente débil, al tiempo que las LECAPs y los BONTAMs comprimieron sus rendimientos, con tasas efectivas mensuales (TEMs) que se ubicaron en la zona del 1,8% al 1,9%.

Fuerte caída de las acciones argentinas

A contramano de la renta fija, la jornada fue decididamente negativa para la renta variable. Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron hasta un 9,2%, en una caída que estuvo encabezada por el Grupo Supervielle. El arrastre negativo continuó con las mermas del Grupo Financiero Galicia, que cedió un 5,4%, y Edenor con un 4,4%. La única excepción en el extranjero fue Bioceres Crop, que logró un alza del 1,8%.

En la plaza local, y en una jornada cuya atención estuvo cruzada por el partido de la Argentina en el Mundial, el índice S&P Merval finalizó con una pérdida del 0,4% en pesos, ubicándose en 3.277.511,73 puntos, mientras que su contraparte en dólares sufrió una baja más pronunciada del 3,1% para quedar en 2.142,37 puntos. Las principales caídas del panel líder fueron para Grupo Supervielle con un retroceso del 4,9%, secundado por Cresud y Edenor, ambas con bajas del 2,4%.

El economista Gustavo Ber analizó este retroceso generalizado y explicó a Ámbito Financiero que los papeles locales sufren la debilidad de los principales ADRs del sector bancario y energético. A este panorama se le sumó un informe de la calificadora MSCI que no arrojó señales alentadoras para el mercado de capitales, en un contexto global marcado por el descenso del precio del crudo Brent por debajo de los US$ 80.

El dólar encadena subas y el Banco Central desacelera sus compras

En el frente cambiario, el dólar oficial mayorista amagó con una corrección a la baja durante las primeras operaciones, pero finalmente anotó su sexta suba de forma consecutiva. La divisa avanzó $1 respecto al cierre previo y finalizó a $1.462 para la venta, sosteniéndose en su nivel más alto desde enero. Con este movimiento, el tipo de cambio acumula un alza del 3,8% en lo que va del mes, impulsado por una menor liquidación del sector agroexportador, y se mantiene a un 22,7% de distancia del techo de la banda cambiaria, fijado actualmente en $1.794,60.

En las pizarras del Banco Nación, el billete minorista se acomodó en los $1.480 para la venta, valor que empujó la cotización del dólar tarjeta hasta los $1.924.

Las cotizaciones financieras y alternativas también operaron con una clara tendencia alcista. El dólar contado con liquidación (CCL) registró un incremento del 2,5% y se ubicó en $1.525,99, mientras que el dólar MEP avanzó un 0,3% para cerrar en $1.480,92.

Por su parte, el dólar blue saltó $15, lo que representa una suba del 1%, para ofrecerse a $1.495 en la city, un valor que lo deja a un paso de la barrera de los $1.500 y en niveles similares a los de principios de año.

Mientras tanto, el Banco Central prolongó su extensa racha de intervención positiva al sumar 111 jornadas consecutivas con saldo comprador, un hito que logró luego de superar la meta anual de acumulación de divisas acordada con el FMI. En la última rueda, la entidad monetaria adquirió US$ 50 millones, lo que evidencia una evidente desaceleración en su ritmo de compras.

De acuerdo con el análisis de la consultora LCG, el BCRA redujo su volumen de adquisición en el mercado de cambios, pasando de superar los US$ 100 millones diarios en mayo a un promedio de US$ 60 millones desde la segunda semana de junio.

Los expertos argumentaron que, si bien el pico de liquidación del agro ya pudo haber quedado atrás, esta moderación deja entrever una estrategia de mayor cautela sobre la dinámica cambiaria. El objetivo oficial parece orientarse hacia un esquema de tipo de cambio administrado, intentando que el dólar se deslice de manera paulatina sin sobresaltos. En lo que va de junio, la autoridad monetaria lleva comprados US$ 1.000 millones, elevando el total anual a US$ 10.800 millones y manteniendo las reservas brutas en torno a los US$ 47.500 millones.