El plan para blindar el dólar preelectoral: los dólares que le faltan a Luis Caputo para llegar a 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el programa financiero está cerrado y que el país se encuentra "totalmente cubierto" para afrontar los vencimientos de deuda hasta 2027. (Foto: Clarín Fotografía)

El gobierno de Javier Milei consolida un escenario de previsibilidad cambiaria clave de cara al mediano plazo. Tras los últimos anuncios oficiales y las colocaciones técnicas en la City, el mercado convalidó que el ministerio de Economía cuenta con los dólares necesarios para cubrir la totalidad de los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato presidencial.

Un exhaustivo informe de la consultora 1816, una de las principales firmas de análisis financiero del país, determinó que el programa financiero está cerrado y descartó de forma categórica cualquier riesgo de default o incumplimiento de cara a los compromisos de 2027.

Esta proyección coincide con las últimas definiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien durante el Congreso Anual del IAEF afirmó que los pagos de deuda están “totalmente cubiertos”. El jefe de Hacienda ponderó además la buena sintonía del plan con la cúpula del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Vencimientos de deuda 2027: cuántos dólares tiene garantizados el Banco Central

De acuerdo con el desglose técnico de la consultora, entre lo que resta de 2026 y todo 2027, la Argentina debe afrontar compromisos en moneda extranjera por un total de US$30.700 millones. Esta cifra consolidada abarca los pagos a bonistas privados, vencimientos con el FMI y obligaciones con el Club de París.

Para hacer frente a esta masa de vencimientos, el Palacio de Hacienda logró estructurar una base sólida de US$13.100 millones mediante tres vías operativas ya ejecutadas:

Licitaciones de Bonares: El Tesoro acumuló US$3.082 millones que ya se encuentran depositados en las cuentas del Banco Central (BCRA).





El Tesoro acumuló US$3.082 millones que ya se encuentran depositados en las cuentas del Banco Central (BCRA). Garantías multilaterales: Se confirmó el aval del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para habilitar líneas de financiamiento privado a seis años de plazo por cerca de US$4.000 millones.





Se confirmó el aval del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para habilitar líneas de financiamiento privado a seis años de plazo por cerca de US$4.000 millones. Estrategia de Repos: Se proyecta la renovación de los repos del BCRA por US$6.000 millones que vencen entre octubre de 2026 y abril de 2027, operación para la cual el Tesoro ya entregó en garantía títulos AL35 y AE38.



A partir de esta arquitectura contable, la brecha restante que la conducción económica debe salir a buscar en el mercado para cubrir el 100% de la deuda hasta diciembre de 2027 se reduce estrictamente a US$17.600 millones, un monto que los operadores bursátiles consideran plenamente accesible para las pautas del país.

Emisión de bonos o nuevo acuerdo con el FMI: el plan de Luis Caputo para cerrar la brecha

Para saldar esos US$17.600 millones pendientes, los equipos técnicos evalúan un menú de opciones complementarias, beneficiadas por la compresión de tasas en los mercados financieros.

Una de las alternativas es la emisión de nuevos Bonares, ya que restan colocar US$366 millones del bono AO28 y existe margen para lanzar nuevos instrumentos bajo ley local. Asimismo, se analiza la salida a los mercados internacionales, dado que con los bonos Globales largos rindiendo por debajo del 9% se vuelve viable la emisión de deuda offshore.

Otra herramienta clave es el rollover con el FMI, considerando que los pagos netos al organismo dirigido por Kristalina Georgieva suman US$7.900 millones, lo que abriría la negociación de un nuevo programa formal. Como último recurso, el Palacio de Hacienda contempla el uso directo de reservas mediante el flujo de liquidación de divisas del BCRA.

Reservas bajo la lupa: el Gobierno se prepara para contener la demanda del dólar preelectoral

Más allá de que los analistas descartan un escenario de default o un esquema de reperfilamiento como el ocurrido en las vísperas electorales de 2019, la luz de alerta se traslada a la estabilidad cambiaria tradicional de los años impares. El principal reto radicará en acumular las divisas líquidas suficientes para contener la histórica dolarización de carteras que ensayan las empresas y ahorristas antes de la hora de las urnas.

El escenario geopolítico con Estados Unidos sumó variables complejas durante el año. En el plano local, el BCRA ejecutó un agresivo desendeudamiento con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), reduciendo su línea de US$2.600 millones a finales de 2025 a tan solo US$600 millones verificados en la primera semana de junio.

Sin embargo, las presiones de legisladores demócratas frente a la administración de Donald Trump y la proximidad de las elecciones parlamentarias de medio término en Washington recortan los márgenes para esperar un auxilio o swap directo desde la Casa Blanca.

Por esta razón, en el circuito financiero de la City prevén que la escapatoria definitiva del equipo económico para blindar el valor del dólar pasará por apurar una colocación de deuda en los mercados internacionales de crédito antes de que termine 2026. Aunque el riesgo país experimentó un marcado sendero bajista en las últimas jornadas hasta perforar la zona de los 430 puntos básicos (p.b.), el acceso al financiamiento voluntario global para el país todavía mantiene márgenes de cautela que Economía busca disipar en el corto plazo.