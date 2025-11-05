El Tesoro de Estados Unidos retiró sus pesos del BCRA: el balance revela un movimiento por $2,7 billones

El movimiento que el Tesoro de los Estados Unidos había realizado en plena tensión preelectoral para sostener el peso argentino parece haber llegado a su fin. De acuerdo con el último balance semanal del Banco Central (BCRA), la autoridad monetaria registró una fuerte baja en su stock de letras de liquidez, lo que confirma que Washington desarmó la posición en pesos que había tomado semanas atrás.

Según Infobae, la operación había sido encabezada por Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, quien intervino en el mercado cambiario con compras de pesos equivalentes a más de USD 2.100 millones para frenar la escalada del dólar antes de los comicios.

Tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía evitaron precisar el destino de esos fondos. Entre los economistas, sin embargo, crece la hipótesis de que los dólares podrían haberse canalizado mediante la activación de un tramo del swap de monedas por USD 20.000 millones, anunciado recientemente.

Qué mostró el balance del Banco Central

El balance de la autoridad monetaria reveló una caída de $2,7 billones en el stock de letras emitidas en moneda local, que pasó de $3,45 billones a $273.000 millones al 31 de octubre. Es prácticamente el mismo monto que había crecido la semana anterior, al 23 de octubre, cuando se confirmó que se trataba de los fondos del Tesoro norteamericano.

Desde Aurum Valores señalaron que «del balance semanal del BCRA se desprende una fuerte caída del stock de pasivos en pesos (Letras en moneda local) para fin de octubre. No descartamos que se deba a la reversión de la compra de pesos del Tesoro USA o reposicionamiento en otros activos locales fuera del BCRA».

Por su parte, Alejandro Giacoia, economista de Econviews, explicó que al 31 de octubre «cayeron las letras emitidas en moneda nacional (salida de los pesos del US Treasury) y subió el rubro Otros Pasivos. Posiblemente eso refleje la activación de una parte del swap». Ese rubro incluye, entre otros, los intercambios de monedas con China.

Qué dice la consultora 1816

La semana pasada, la consultora 1816 ya había advertido la presencia de los fondos norteamericanos en el balance del BCRA.

«El stock de Letras y Notas emitidas en Moneda Nacional del BCRA que se informa en el Balance Semanal del Central dejó de coincidir con el stock diario sumado de LEGAR y LEMIN, que son las Letras dollar linked colocadas por la autoridad monetaria al agro y a las mineras. Los stocks dejaron de coincidir a partir de que Bessent anunció la primera intervención de EEUU en el Peso y nosotros tomamos esto como prácticamente una confirmación de que los pesos del Tesoro norteamericano están fuera del sistema bancario y en Letras emitidas por el BCRA», sostuvo el informe.

El documento detalló que «el total de Letras en Pesos del BCRA alcanzó los $3,05 billones al cierre del jueves 23 de octubre, mientras que el stock sumado de LEGAR y LEMIN era de $293.000 millones ese mismo día. La diferencia, de $2,75 billones (equivalente a USD 1.855 millones), se explica, según creemos, por los pesos que tenía Estados Unidos en el Banco Central al cierre del jueves».

«Esos $2,75 billones —añadieron— son los que figuraban para el mismo día en la línea Otros pasivos en Pesos del Informe Monetario Diario. Considerando el dato de Otros pasivos del viernes pre elección, todos los números van en línea con lo que estimamos a fin de la semana pasada: Bessent habría comprado pesos por alrededor de USD 2.100 millones».