El plan de Javier Milei para el dólar: el anuncio hasta 2027 y qué significa el ajuste del 1% mensual

El presidente Javier Milei proyectó un crecimiento optimista del 7% al 10% para 2026 durante el American Business Forum. Antes de eso ratificó su estrategia cambiaria en una entrevista con un medio de Estados Unidos. Confirmó que mantendrá el ajuste mensual del 1% para el dólar hasta 2027, sosteniendo las bandas, con el objetivo de acumular reservas.

Según explicó el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, en su columna en Río Negro Radio, el crecimiento en la economía esperado para este año será cercano al 4%, en gran medida resultado del «arrastre» estadístico del año anterior. Esto significará que el crecimiento real, medido de diciembre a diciembre, será «casi nulo».

Sin embargo, el analista señaló que el arrastre que deja el 2025 para el 2026 «es cero». Por lo tanto, si la economía crece un 3% el próximo año, será un crecimiento «real» que se sentirá más en la actividad y que es “muy positivo” también.

En línea con esto, Wende destacó el anuncio realizado por Milei en una entrevista con el Financial Times de mantener el esquema de bandas cambiarias con un ajuste mensual del 1% (similar a un crawling peg) hasta 2027. El objetivo principal, según el analista, es evitar la volatilidad del dólar y, fundamentalmente, «acumular reservas».

Wende explicó que la acumulación de reservas «es un imperativo» exigido tanto por el FMI como por los bancos de inversión internacionales, quienes buscan que Argentina vuelva a los mercados.

La confianza de los mercados

Como muestra de la creciente confianza internacional, Wende mencionó que el titular de JPMorgan, Jamie Dimon, retiró una oferta de préstamo al país. Según detalló Wende, el argumento de la entidad fue que Argentina «ya está en condiciones de conseguir financiamiento por sí misma» en los mercados.

Explicó que si el Riesgo País baja a cerca de 500 puntos, Argentina podría financiarse a tasas internacionales «razonables», en torno al 8% o 9%, especialmente si las tasas en Estados Unidos bajan. Señaló que empresas como YPF y Tecpetrol ya están consiguiendo financiamiento a esas tasas.

El desafío del «tercer año»

El analista también discutió la «maldición del tercer año», una tendencia histórica en Argentina. Gobiernos anteriores, como los de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tuvieron malos resultados económicos en ese período.

Según Wende, esto ocurría porque «se forzaba mucho la máquina de la economía» para tratar de tener un buen resultado en la elección de medio término. Sin embargo, sugirió que el gobierno actual tiene la posibilidad de romper ese patrón, ya que «fue mucho más ordenado del punto de vista fiscal» durante el año electoral.

Cambios en el consumo

Finalmente, Wende observó una reconfiguración en los patrones de consumo. Mencionó un declive en la compra de indumentaria y calzado en locales tradicionales. En paralelo, en los shoppings crece el consumo de servicios y entretenimiento (como gastronomía y cine) por sobre la compra de ropa.

El analista también registró un «fuerte aumento» de las compras en el exterior a través de plataformas de e-commerce. «No es que la gente no consume», dijo Wende, sino que «está consumiendo menos en el mercado interno» ciertos productos que siguen muy altos.

