El Gobierno aseguró que "no hay pruebas" contra Manuel Adorni y descartó un llamado inmediato a indagatoria

Contrario a las versiones que afirman que Manuel Adorni podría ser llamado a indagatoria, el Gobierno sostiene que «no hay pruebas» reales que permitan que eso suceda. En la Casa Rosada aseguran que están «tranquilos», pese a que aún resta conocer la declaración jurada que debe presentar el jefe del Gabinete.

El Gobierno descarta una indagatoria contra Adorni

Desde el ala liderada por la secretaria presidencial, Karina Milei, manifestaron con firmeza: «Estamos tranquilos, no creemos que pase. No hay elementos para que ocurra». Esta parte del oficialismo defiende ciegamente al ministro coordinador ante toda acusación e insistieron en que «no hay pruebas» en la causa que llevan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Por su parte, aquellos sectores del Gobierno que no respaldan políticamente a Manuel Adorni también se mostraron de acuerdo con el karinismo, aunque no descartan 100% que no suceda y aclararon que en caso de suceder, no podrá ser antes de conocer la DDJJ: «No va a pasar ahora. La justicia es tiempista. Deben estar esperando, y como Adorni dice que la está por presentar, tienen que esperar».

«No puede ser que llamen a indagatoria al Jefe de Gabinete en estas condiciones, cuando todavía no presentó la Declaración Jurada. Si lo hacen, si eso llegara a ocurrir, sería por la interna judicial de Comodoro Py. El Gobierno se metió ahí y se trajo el quilombo», opinó un importante asesor con lazos con la Justicia.

Pese a la confianza del Gobierno, lo cierto es que el caso de Adorni es el tema político que más lo supo inquietar, principalmente por la forma en que caló en la opinión pública e influyó en la imagen del presidente Javier Milei. Por esto, una indagatoria o un procesamiento podría profundizar las malas noticias. De igual manera, el Ejecutivo insiste en que, al menos por ahora, ambas cosas son improbables.

Por otra parte, mientras el intento de interpelación en Diputados pierde fuerza, Manuel Adorni informó que presentará «antes del Mundial» su declaración jurada de bienes para aclarar las denuncias sobre el origen de su patrimonio.

Javier y Karina Milei sostienen su respaldo al funcionario. Para dejarlo expuesto, la secretaria general de la presidencia ubicó a Manuel Adorni a su lado en la caminata desde la Casa Rosada hacia el Cabildo por la Plaza de Mayo, el lunes 25. También lo sentó a su lado durante el Tedeum en la Catedral Metropolitana y luego cantó el himno junto a él y su otra mano derecha, Martín Menem.

Con información de Infobae

La Justicia investiga gastos por más de $85 millones con tarjetas de Manuel Adorni y su esposa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti quedaron bajo la lupa luego de que trascendiera que durante 2025 acumularon consumos por más de $85 millones con tarjetas de crédito, pese a que los ingresos declarados de ambos no alcanzarían para justificar ese nivel de gastos.

Según una investigación publicada por La Nación, el matrimonio registró un promedio de consumos mensuales de $7,1 millones durante el último año. En ese período, el sueldo bruto de Adorni rondaba los $3,5 millones mensuales, mientras que Angeletti figuraba como monotributista.

La reconstrucción de los movimientos financieros se realizó en base a datos oficiales del Banco Central, registros bancarios y documentación incorporada a una causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a la información difundida, desde diciembre de 2023 —cuando Adorni asumió como vocero presidencial del gobierno de Javier Milei— hasta marzo de 2026, la pareja acumuló consumos por más de $176 millones en tarjetas Visa, Mastercard y American Express.

Los registros muestran además que el matrimonio realizó 196 débitos automáticos desde cuentas bancarias para cancelar las tarjetas sin registrar mora ni atrasos, lo que llamó la atención por los montos involucrados.

En algunos meses, los pagos superaron ampliamente el salario oficial del funcionario. Según la investigación, en agosto de 2024 afrontaron pagos por $7,5 millones, mientras que en octubre de 2025 llegaron a cancelar casi $9,7 millones en tarjetas.

Sospechas sobre el origen de los fondos

La Justicia intenta determinar cuál era el verdadero flujo de ingresos del grupo familiar. Los investigadores consideran que los gastos detectados no se condicen con los ingresos declarados oficialmente por la pareja.

Además de los consumos cotidianos, la pesquisa apunta a operaciones inmobiliarias, viajes y reformas realizadas en efectivo. Según trascendió, el patrimonio y los gastos detectados superarían los US$400.000 desde la llegada de Adorni a la Casa Rosada.

Entre los movimientos bajo análisis figuran refacciones en una propiedad del country Indio Cuá, gastos de viajes al exterior y operaciones vinculadas a departamentos en la Ciudad de Buenos Aires.