En un día de alto voltaje político, Javier Milei habló en el cierre de la Expo EFI

A lo largo de dos extensas jornadas de reflexión, el foro de debate sobre economía y finanzas más importante del país culminó con 15.000 inscriptos y más de 250 expositores, entre los que se destacaron los ministros Luis Caupto y Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli. No obstante, en el cierre de la 13º Edicion de Expo EFI todas las luces apuntaron a la palabra del presidente de la nación, Javier Milei.

Fue el momento cúlmine de una jornada de altísimo voltaje político, en el que Milei junto a todo su gabinete acompañaron la presentación del informe de gestión del Jefe de Gabinete Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados, donde se vivieron momentos de tensión con diputados opositores y con la prensa.

En ese marco, había enorme expectativa por escuchar al mandatario, en un reducto plagado de empresarios, funcionarios, y gente ligada estrechamente al mercado y a las finanzas. Un lugar en el que el presidente siente que «juega de local» y donde año a año es abrazado por el calor de los aplausos.

Milei se valió para su discurso de sus dos presentaciones previas de esta semana, una en la Fundación Libertad y otra en el Palacio de la Libertad. El presidente señaló que «el lunes nos enfocamos en demostrar que el liberalismo funciona y lo que hicimos fue poner los resultados en una perspectiva histórica» y agregó que en la charla de ayer martes, el foco estuvo puesto en demostrar que la «Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero» de John Maynard Keynes, «es un libro siniestro que sienta las bases del socialismo y propone el sistema económico del nazismo y el fascismo».

El mandatario señaló que el liberalismo ha probado ser el mejor sistema económico de la historia y lo ilustró con un ejemplo que ya usó en otras ocasiones: «Yo no veo gente yendo de Miami a Cuba, veo gente yendo de Cuba a Miami, arriesgando la vida».

«Nadie está diciendo que somos Suiza. Queremos ser mejores que Suiza, pero tengamos en cuenta de dónde venimos» Javier Milei en el cierre de Expo EFI

Durante su charla, volvió a cargar contra periodistas a los que acusó de haberlo agredido a él, a su hermana y a «sus hijos de cuatro patas». «Han dicho todo tipo de barbaridades sobre mí: me han acusado de zoofílico, de incestuoso, de pedófilo. Creo que tengo derecho a defenderme», aseguró. «Si creen que hay una cuestión de asimetría, ¿en qué cosa les ejercí violencia? En ninguna», agregó. Además, llamó a los periodistas «despreciables en un 95%» y «llorones».

A lo largo de la charla Milei repartió insultos y apodos para periodistas y empresarios: le dijo «zurdo» y «pelotudo» al conductor radial Ernesto Tenembaum, «Don Chatarrín» al industrial Paolo Rocca, «Don Gomita Alumínica» a Javier Madanes Quintanilla y «condenada» a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luego, y previo a iniciar lo que llamó el «análisis de dos tipos de modelos económicos», volvió a arremeter contra los economistas argentos de los que afirmó que «son bastante brutos en términos dinámicos».

El presidente se refirió a las condiciones de base para la transición y volvió a repasar la herencia que recibió, con «inflación viajando al 1,5%, el acuerdo del FMI caído, sin reservas en el BCRA, con control de capitales, y un sobrante monetario que era el doble a la que había previo al rodrigazo», y sentenció: «era una economía a punto de explotar, y si explotaba íbamos a ser Cuba con una estación previa en Venezuela».

«Nadie está diciendo que somos Suiza», dijo el presidente. «Queremos ser mejores que Suiza, pero tengamos en cuenta de dónde venimos». En ese punto el presidente volvió a su histórica consigna de que la inflación marchaba al 15.000% anual, aunque esta vez se resignó: «No quieren comprar el contrafáctico, no lo compren. Pero el gobierno anterior dejó un 230% de inflación anual», afirmó. Lo valorable es haber evitado la híper inflación, porque la inflación distorsiona el funcionamiento del sistema de precios y no permite hacer una buena asignación de recursos», aseguró.

«Voy a convertir a la Argentina sin dudas en el país más libre del mundo», agregó. «Ustedes eran culpables hasta que se diga lo contrario, hoy es al revés, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, son libres», arengó a los presentes. Entre los participantes pudo escucharse un eufórico: «¡Gracias Javier!»

Auditorio colmado. El presidente cerró la 13º Edición de Expo EFI.

«La estabilización es un elemento crucial para poder empezar a crecer. Acabamos de definir las condiciones iniciales, ahora tenemos que ver adónde queremos ir», afirmó Milei, previo a comparar el modelo económico de Solow con el modelo que surgió de la Universidad de Chicago, y el reciente desarrollo de Joseph Scumpeter.

«Vamos a tener que entender que si queremos crecer vamos a tener destrucción creativa. Tenemos un sistema para medir el crecimiento económico, que no sirve» Javier Milei en el cierre de Expo EFI

El mandatario insistió nuevamente en la idea de «destrucción creativa», la que asignó a los recientes premios Nobel de Economía y afirmó: «vamos a tener que entender que si queremos crecer vamos a tener destrucción creativa. Tenemos un sistema para medir el crecimiento económico, que no sirve», agregó.

El presidente afirmó que en general los avances tecnológicos estan en cabeza de los monopolios y que «si regulas a los monopolios estas matando el progresos tecnológico» y aseguró que «los kukas y los periodistas corruptos te dicen ‘la economía crece de forma desigual’, pero claro pelotudo, hay sectores que ganan y sectores que pierden». A continuación afirmó: «los mejores sueldos se pagan en Neuquén, pero Neuquén también es Argentina eh…».

En una charla técnica, cargada de menciones a economistas que incluyó desde el escocés Adam Smith, al argentino José «el Profe» De Pablo, Milei criticó a la industria. «No es que no pueden competir, tienen que buscarle la vuelta. Si van a llamar a papá Estado cada vez que algo no les gusta, va a estar difícil», agregó y puso de ejemplo a las industrias automotriz y textil de Italia, que venden productos más caros que sus equivalentes chinos. «Compiten por diseño», dijo.

Agregó además que «Argentina, en el último año, saltó 40 puestos en el Ránking de Libertad Económica», dijo, elogiando la labor del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que, según él, llevó a cabo 15.000 desregulaciones. «La economía creció casi 10%», dijo.

«No es que no pueden competir, tienen que buscarle la vuelta. Si van a llamar a papá Estado cada vez que algo no les gusta, va a estar difícil» Javier Milei en el cierre de Expo EFI

Respecto al ministro de economía Luis Caputo, afirmó que su mayor valor es haber trabajado en las mesas de dinero más importantes del mundo. «Toto no se enamora de ninguna teoría estúpida de ningún analista, el tipo sabe tomar decisiones, y no se equivoca. Y si ve a uno que se equivoca, tiro en la cabeza y lo ejecuta», afirmó.

Agregó que una idea suya fue el ministerio de desregulación al que internamente llaman «el ministerio de los rendimientos crecientes», dijo que la apertura comercial «no es una apertura para hacer discursos pelotudos en foros onanistas» y afirmó que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, el RIGI, atrajo inversiones por 100.000 millones de dólares.

«Como soy Milei, no le corro el culo a la jeringa», dijo, y afirmó que discutiría la «transición», valiéndose del lema de la Expo EFI. «Están cambiando los precios relativos y va a cambiar la asignación de recursos», aseguró, antes de explicar: «Hay sectores que les va a ir mejor y sectores que les va a ir peor».

«Tenemos cambio tecnológico, desregulación con rendimientos crecientes y cambio de precios relativos. Los recursos se van a reasignar, los que no se adaptan quiebran» aseguró. Agregó que «Don Chatarrín» no se adaptó, mientras que Lumilagro «lo entendió todo, porque acá los héroes son los empresarios, por eso nosotros sacamos el Estado del medio, y le damos libertad a la gente: todo está permitido si no está prohibido».

Qué es Expo EFI

Expo EFI es la exposición de economía, finanzas e inversiones más relevante de Argentina. Este martes 28 y miércoles 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, se lleva a cabo la 13º edición, junto al Congreso Económico Argentino.

Durante sus dos jornadas, economistas, políticos, periodistas y referentes del sector privado comparten un análisis estratégico sobre los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina y el contexto internacional, abordando temas clave vinculados a las finanzas, las inversiones y el desarrollo productivo.

La propuesta de Expo EFI incluye, además, más de 30 Workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 14 seminarios con presencia de destacados referentes de la minería, petróleo & gas, agro, fintech, inversiones, pymes y emprende