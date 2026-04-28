Los economistas en Expo EFI: optimismo por la matriz fiscal y alerta por el impacto en la gente de a pie

La primera jornada de la Expo EFI se enfocó en las perspectivas macro con la palabra de los ministros de economía y desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y la presencia de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdez (Corrientes), y Alfredo Cornejo (Mendoza).

En ese marco, hubo lugar para la palabra de los economistas, que brindaron su perspectiva sobre las proyecciones macroeconómicas para lo que resta del mandato del presidente Milei. El panel estuvo conformado por Marina Dal Poggetto, Andrés Borenstein y Emmanuel Álvarez Agis.

A su turno, Dal Poggetto valoró el programa de ordenamiento fiscal y ponderó que los resultados son mejores a los que esperábamos en términos de gobernabilidad. No obstante, señaló la consistencia micro de largo plazo si no existe una recomposición de ingresos.

«La micro requiere que esa consolidación fiscal sea duradera del tiempo. Y si lo que tenés como consecuencia de la micro es un deterioro en los ingresos, el ajuste fiscal que tenés de hacer te torna el esquema muy contractivo y es un poco los dos problemas en la micro que estamos teniendo», afirmó Dal Pogetto.

«El esquema actual funciona cuando el dólar se queda quieto, la tasa de interés está por debajo de la inflación, y la tasa de interés del dólar sigue siendo muy alta» Marina Dal Poggetto en Expo EFI

Agregó que «hay tres precios en la economía, el dólar, la tasa y la inflación. El esquema actual funciona cuando el dólar se queda quieto, la tasa de interés está por debajo de la inflación, y la tasa de interés del dólar sigue siendo muy alta«.

Borenstein en tanto, fue optimista en cuanto al crecimiento, y estipulo que pese a la diversidad en las velocidades de los distintos sectores el año 2026 mantiene buenas chances de culminar con un fuerte crecimiento de la actividad económica.

Panel de especialistas. La voz de los economistas en Expo EFI.

» El 2,6% de febrero que me hizo dudar, obviamente, pero la economía va a crecer entre 3,5 y 4% este año», afirmó. «Me da la impresión de que es una economía que va a crecer con inversiones, con exportaciones, donde el consumo va a crecer 2,8% y, no va a haber una gran generación de empleo«, agregó.

Por su parte, Álvarez Agis puso un matiz respecto a sus colegas y se atrevió a sugerir que el gobierno de a poco ha comenzado a relajar el corset fiscal con el fin de soltar la cuerda al nivel de actividad. «Nosotros creemos que el gobierno empezó a decir que hay que moverse un poquito del fundamentalismo de bajar la inflación, cueste lo que cueste, y cuidar un poco más la actividad«, afirmó.

«El gobierno empezó a decir que hay que moverse un poquito del fundamentalismo de bajar la inflación, cueste lo que cueste, y cuidar un poco más la actividad» Emmanuel Álvarez Agis

Respecto a la inflación, Alvarez Agis señaló que el gobierno ha comenzado a instalar la idea de que la inflación tardará un poco más en llegar a cero. «El presidente retuiteó un excelente trabajo que analiza un Plan de Estabilización, que dice que de 200% a 30% la inflación baja fácil, pero que de 30% a 0% puede tardar entre 4 y 5 años. Me parece que el gobierno está empezando a explicar que eso va para ahí«, reflexionó.

Por último, Álvarez Agis puso el foco en la incidencia de la economía en el proceso electoral de 2027, y se animó a pronosticar que la principal preocupación de las mayorías hoy ya no es la inflación, sino el empleo. «El año que viene la gente no estará mirando la inflación, va a estar mirando el empleo, el consumo, el crecimiento. Concuerdo con el optimismo respecto al nivel de actividad, pero hay un riesgo de desanclaje entre el programa de desinflación y el plano electoral», afirmó.

Qué es la Expo EFI

Expo EFI es la exposición de economía, finanzas e inversiones más relevante de Argentina. Este martes 28 y miércoles 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, se lleva a cabo la 13º edición, junto al Congreso Económico Argentino.

Durante sus dos jornadas, economistas, políticos, periodistas y referentes del sector privado comparten un análisis estratégico sobre los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina y el contexto internacional, abordando temas clave vinculados a las finanzas, las inversiones y el desarrollo productivo.

La propuesta de Expo EFI incluye, además, más de 30 Workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 14 seminarios con presencia de destacados referentes de la minería, petróleo & gas, agro, fintech, inversiones, pymes y emprendedores, financiamiento, turismo, automotriz, franquicias, consumo masivo, real estate.