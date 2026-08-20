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Economía

Billeteras virtuales: cambiaron las tasas y estas son las que más rinden hoy, 20 de agosto

Otro ranking reveló cuáles son las billeteras virtuales con mejores rendimientos. Calfpay, de Neuquén, se ubica en el top 10 y Mercado Pago está entre los rendimientos más bajos. Descubrí dónde conviene invertir.

Redacción

Por Redacción

Las billeteras virtuales

Las billeteras virtuales

El mercado financiero se mantiene en constante movimiento y los ahorristas buscan las mejores opciones para colocar su dinero y generar rendimientos. Entre las alternativas más populares destacan los plazos fijos bancarios y las billeteras virtuales, que ofrecen la posibilidad de obtener ganancias diarias.

Sin embargo, las aplicaciones que antes lideraban las preferencias por sus elevadas tasas de interés hoy pierden terreno. Un claro ejemplo de esta situación es Mercado Pago, que descendió en el ranking.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 20 de agosto

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen variar con frecuencia, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias al invertir el dinero de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market. Esto permite contar con los fondos siempre disponibles (liquidez inmediata).

Un nuevo relevamiento del sitio trascendo.com evidenció una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de las cuentas remuneradas de estas plataformas.

Los nuevos datos dejaron a Mercado Pago fuera del top 10, quedando el listado conformado de la siguiente manera:

PuestoBilletera / EntidadTasa Anual (TNA)
#1Calfpay 28,00%
#2Banco Bica22,00%
#3Cocos Pay20,81%
#4Ualá (FCI)20,08%
#5Carrefour Banco20,00%
#6Fiwind (6)20,00%
#7Lemon Cash19,77%
#8Banco Supervielle19,71%
#9Claro Pay19,35%
#10Cencopay19,35%
#11Montemar pay19,00%
#12Personal Pay18,98%
#13Astropay18,98%
#14Mercado Pago18,62%
#15Taca Taca (4)18,62%
#16Prex18,62%
#17Letsbit18,25%
#18Brubank (3)18,00%
#19Ualá (Uilo) (1)18,00%
#20Naranja X (2)18,00%
#21Banco Galicia16,38%


Temas

Billetera virtual

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Mercado Pago

Plazo fijo

Tasas de interés

tasas de plazos fijos

El mercado financiero se mantiene en constante movimiento y los ahorristas buscan las mejores opciones para colocar su dinero y generar rendimientos. Entre las alternativas más populares destacan los plazos fijos bancarios y las billeteras virtuales, que ofrecen la posibilidad de obtener ganancias diarias.

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