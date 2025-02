Especialista en desarrollo sustentable: “La discusión acerca del cambio climático nos arrastra al pasado”

La discusión sobre el cambio climático y acerca del impacto de las actividades económicas en el medio ambiente, vuelve a estar presente en el debate público en un escenario global muy particular. El investigador, docente y especialista en desarrollo sustentable Marcelo Corti, dialogó al respecto con RÍO NEGRO.

PREGUNTA: ¿Qué opinión tiene del primer año de gestión de Javier Milei?

RESPUESTA: Hay cosas que fueron positivas. En cierta forma la estabilización macroeconómica. El ajuste seguramente había que hacerlo. No hay que caer en la trampa de las grietas tipo ‘si vos crees que esto está bien, lo anterior estaba todo mal, o viceversa’. El problema es a qué costo y quién pagó ese ajuste. En ese marco, en términos de resultados, el primer año tuvo indicadores macroeconómicos positivos. En todo el resto, no me gusta para nada la crueldad con la que se hizo el ajuste, no me gusta que se descuidó parte de lo que Argentina tenía como base, como la promoción de la educación pública, un valor incuestionable para nuestro país. Me parece que desarticular y desmantelar un sistema científico tecnológico como el de Argentina es una locura, es un suicidio. No me parece que el punto sea atentar socialmente contra un sector como los jubilados.

P: ¿Hay una discusión renovada sobre la verosimilitud del cambio climático?

R: Pareciera que estamos en un camino hacia el pasado, discutiendo cosas que ya teníamos superadas, acordadas. Quizás el cambio climático en ese contexto es una de las tantas discusiones que se están reeditando. Como que estamos retrocediendo a discusiones que ya estaban zanjadas y acordadas mayoritariamente. Lamentablemente, todo lo que está pasando con estas discusiones globales, también atrasa la posibilidad de tomar acciones concretas. Antes hablabas del cambio climático y lo veías quizás en la imagen de que Alaska se estaba derritiendo un poquito más que el año anterior. Pero hoy existen impactos en la vida cotidiana. En Buenos Aires, por ejemplo, ya no hay casas que te resistan con el diseño en términos de los regímenes de precipitación.

P: ¿La intención es volver a la explotación de los recursos naturales omitiendo el costo ambiental?

R: El discurso de Milei en Davos fue de 1850, mitad del siglo XIX. Yo creo que es real que en muchos casos la explotación de recursos lineal te da la posibilidad de generar riqueza. El tema es a qué costo y cómo vas a administrar ese recurso. En general la economía, cuando habla de recursos escasos, no considera los recursos naturales, por ejemplo. Porque estábamos acostumbrados a que había tanta oferta en el planeta de recursos naturales, que no necesitabas considerarlos como un recurso escaso. Nos tenemos que dar cuenta es que los recursos naturales son recursos escasos.

P: ¿Se puede lograr el desarrollo sustentable sin caer en posiciones extremas?

R: Es que no estamos hablando de eliminar al ser humano, ni la intervención humana en el ambiente. Es precisamente el fundamentalismo lo que lleva a una discusión que parece absurda. En realidad es equilibrio. Vos tenés que equilibrarte. Existen flujos de recursos de distintos tipos. Obviamente monetarios, tenés personas, o sea recursos humanos, tenés recursos naturales ¿Cómo logramos un equilibrio? ¿Generamos riqueza? ¿Cómo evitamos un impacto ambiental que después no podamos reparar o que nos condicione hacia adelante? Y por otro lado, responder también a los resguardos necesarios para que valga la pena esa explotación económica, en pos de un beneficio social y no del beneficio de una persona.

P: Cuando existe una fuente de riqueza como Vaca Muerta ¿Cómo se piensa en el escenario en que la energía ya no se base en combustibles fósiles?

R: Cada vez que voy a Neuquén siempre digo lo mismo. Neuquén tiene un recurso mucho más abundante que el que está abajo de la tierra, y es el viento. Si aprovecháramos realmente Vaca Muerta para hacer una transición hacia energías más limpias, sería mucho más válida esa discusión en relación al desarrollo sustentable de una actividad que derrama tanta riqueza en el corto plazo. Yo creo que ahí hay un punto. Ya nadie discute ‘Vaca Muerta sí’ ó ‘Vaca Muerta no’. ¿Por qué? Porque la ecuación económica te va a llevar puesto y va a ser ‘Vaca Muerta sí’. Entonces el punto es ‘Vaca Muerta sí, ¿en qué condiciones? Implica un plan de transición energética. Si vamos a explotar Vaca Muerta, que un porcentaje de lo que se explota de ahí vaya a la construcción de parques eólicos, por ejemplo.

PERFIL

Marcelo Corti es Magister en Administración Pública, especializado en Docencia Universitaria y Administración Financiera del Sector Público y Licenciado en Administración (UBA).

Docente e investigador y Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

Experto en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible, con amplia experiencia liderando equipos para proyectos de organismos nacionales e internacionales.