El plan pluvioaluvional sigue hacia el centro de Cutral Co

En dos frentes continúa la obra pluvioaluvional que busca mejorar de manera considerable el drenaje del agua proveniente de las tormentas en Cutral Co. Una vez finalizada, el escurrimiento que de manera natural ocurría y anegaba la calle Salta y La Pampa, entre otras, quedará encauzada y soterrada. El proyecto está planteado para más de 300 días corridos y con un presupuesto oficial es de $4.400 millones.

Los trabajos de excavación, colocación de las cañerías y movimiento de suelo implica la imposibilidad de transitar por las arterias afectadas durante varias semanas, por lo que los vecinos no pueden acceder con sus vehículos a sus hogares mientras los equipos están en la zona.

El proyecto que lleva varios años en carpeta y que fue interrumpido por el corte de los fondos que aportaba Nación, se encuentra en esta etapa donde avanza por las arterias, por lo que se generan trastornos para las familias que viven en el lugar. El primer tramo empezó en febrero de este año.

Desde la comuna cutralquense, se informó que ahora las tareas van en dos frentes simultáneos. La cuadrilla de operarios se ubica con el corte al tránsito en Alem y Río Negro y; por otra parte, en Di Paolo y Principal Sáez, todo en el barrio Cooperativa. «Es parte del afluente que llegará por Perito Moreno hasta la avenida Olascoaga», explicó el seretario de Obars Públicas, Henry Torrico.

Se controla para verificar que la empresa cumpla los tiempos estipulados en el contrato. Las cañerías avanzan ahora por calle Di Paolo por Principal Saéz. En todo este proceso, los equipos pesados se desempañan entre las viviendas y comercios, por lo que, a pesar de que el municipio hizo las advertencias previas sobre la imposibilidad de tránsito y de estacionamiento de los automóviles, genera preocupación o enojo entre los afectados.

El tránsito estará interrumpido durante varios días en los tramos donde avanza. (Foto: gentileza)

Sin embargo, la restricción vehicular no solo afecta a los residentes del sector, sino que también para aquellos automovilistas que circulan por la Ruta 22 y deseen ingresar por el semáforo de la calle Alem. En este caso, el personal de tránsito municipal los desvía en el recorrido para que continúen por Perniseck.

Luego si pueden continuar. El municipio aclaró que la calle Perito Moreno -en este tramo- quedará habilitada únicamente para los autos y camiones que necesiten acceder a la expendedora de combustibles situada en Primeros Pobladores. Se habilita la misma calle para retirarse.

En tanto, la calle Río Negro -entre Perito Moreno y Alem- tiene acceso permitido solo para los vecinos del sector. El primer lugar que fue afectado es la terminal de ómnibus que tanto los servicios de transporte de media y larga distancia deben cumplir un recorrido específico.

Una vez más, el intendente Ramón Rioseco destacó la importancia de esta inversión. «Es una obra que hace 70 años que esperamos. Tenemos mucha sequía en esta zona, pero cuando vienen las tormentas nos maltratan», aportó.

Agregó que también se hizo la mitad de la obra del canal colector o el canalito que corre hacia el este. «Esperamos terminar esta obra en un par de meses, porque es muy esperada por la comunidad», dijo y pidió una vez más, la paciencia para comerciantes afectados, para quienes está previsto una ordenanza para la eximición temporaria de las tasas municipales.