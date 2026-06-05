El golpe de Colapinto que fue solo un susto y otro 15° puesto en las prácticas de Mónaco

Franco Colapinto terminó 15° en las dos prácticas del viernes en el Gran Premio de Mónaco. (Foto: AFP)

Franco Colapinto repitió su posición de la primera práctica y terminó 15° en la segunda en el arranque de la acción del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. La tanda fue accidentada y el argentino sufrió un choque que no pasó a mayores.

Colapinto mejoró los números de la primera práctica y pasó de un registro de 1:16.189 a otro de 1:14.758. Quedó detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que fue 11° (1:14.497).

En esa segunda práctica, el piloto argentino sufrió un leve choque contra uno de los muros. Fue a boxes y pudo volver a pista sin consecuencias en el auto.

¡Franco Colapinto bloqueó y sufrió un duro golpe en la FP2 con las dos ruedas izquierdas del #43 de Alpine! ¿Habrá sufrido algún daño en la suspensión delantera?



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«Más que un besito a la pared fue un abrazo, pero no se rompió nada, creo que aprendí a pegarle a la pared», dijo entre risas Colapinto luego de la prueba.

😂 "UN POCO MÁS QUE UN BESITO, LE DÍ UN ABRAZO PERO NO SE ROMPIÓ NADA" 🤣. Franco Colapinto bromeó sobre su choque en la Práctica 2 y le llevó tranquilidad a sus fanáticos: ¡el auto está sano y salvo!



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«El auto nos costó mucho más que otras carreras, en general no se siente bien ni consistente, eso es lo que más cuesta en una pista como esta. Hay mucho por trabajar, no fue un gran día», resumió.

"NOS COSTÓ MUCHO MÁS QUE OTRAS CARRERAS. EN GENERAL NO SE SIENTE BIEN"



📌 Colapinto no se mostró conforme con su jueves en Mónaco, pero tiene fé en que el "laburo de la noche" pueda mejorar al #43 de Alpine



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Las dos pruebas de hoy estuvieron dominadas por las Ferrari. Charles Lecrec fue el más rápido en la primera y Lewis Hamilton en la segunda.

Hubo otros accidentados como Isack Hadjar que no pudo completar la primera tanda tras un choque pero volvió en la segunda. En la 2, Fernando Alonso sufrió un toque menor, Lando Norris quedó afuera por un problema mecánico y Sergio Checo Pérez no pudo terminarla por un incendio en los neumáticos delanteros.

Este sábado a las 7:30 será la tercera práctica y a las 11 se disputará la clasificación. La carrera del domingo será a partir de las 10.