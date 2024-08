Este viernes se inicia el pago a estatales de Río Negro: de cuánto es el aumento

El Gobierno de Río Negro dará comienzo este viernes al cronograma de pago de los sueldos de julio para los estatales. Se abonarán los aumentos establecidos en las últimas paritarias.

El cronograma comenzará este viernes 2 de agosto, con el depósito a los trabajadores de Salud pública, sumado a las guardias y horas extras; Policía y Servicio Penitenciario provincial. El sábado 3 será el turno de los trabajadores de la Educación, docentes y porteros.

El calendario de pagos finalizará el martes 6, con los empleados nucleados en la Ley 1844; Vialidad Rionegrina; pensiones de Bomberos Voluntarios y agentes de los poderes Legislativo, Judicial y Organismos de Control.

Pago de sueldos a estatales de Río Negro: los aumentos

Para la 1844, se incorporó una suma fija escalonada, no remunerativa y bonificable de $50.000, $60.000 y $70.000 , que tendrá impacto en el cálculo de la antigüedad y la zona desfavorable, dependiendo de la categoría de revista de los agentes.

También se blanqueará los restantes $15.000 de los $30.000 acordados en la anterior paritaria en concepto remunerativo y bonificable, que también verá su impacto en el cálculo de la zona desfavorable y la antigüedad.

Habrá aumentos en el ítem de los títulos profesionales, según el porcentaje de incremento de la categoría 8 de pregrado.

En tanto para la 1904, se repetirá la misma fórmula al incorporarse una suma fija escalonada, no remunerativa y bonificable de $50.000, $60.000 y $70.000, en el cálculo de la antigüedad y la zona desfavorable, dependiendo de la categoría de revista de los agentes.

También se pasaron $15.000 a un concepto remunerativo y bonificable, impactando de esta manera en el cálculo de la zona desfavorable y la antigüedad.

Además se otorgó una suma gradual no remunerativa y no bonificable, calculada como el 10% de la asignación básica bruta para los no médicos y un 15% de la asignación básica bruta para los médicos. Se incrementó la compensación full time en un 50%.

Con respecto a los salarios docentes, la suba para julio arrojará mejoras promedios del 15% al 18%, aunque las variaciones van desde un 9% al 45%.

El haber inicial se llevó -finalmente- a los 796 mil pesos, con un alza del 18% en relación al pago de mayo/junio ( fue el mismo). La modificación porcentual asciende al 129% en relación a diciembre, con mínimo entonces de 347.408 pesos.

Según un relevamiento de RIO NEGRO de las grillas , las alzas de julio van del 9% (profesores) hasta el 44% (preceptor). En el período diciembre-julio, las variaciones oscilan entre un 88% (profesores) hasta un 129% (maestro inicial) o un 133% (preceptor).