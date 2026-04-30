La furia de Melgarejo: el técnico argentino estalló contra los periodistas tras el triunfo de Cienciano

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo se impuso por la mínima ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamiracana.

Cienciano de Perú logró una victoria histórica que dejó mucha tela para cortar fuera de la cancha. El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo se impuso por la mínima ante Atlético Mineiro en un resultado que lo dejó como único líder del Grupo A con 7 unidades.

Sin embargo, la alegría por el triunfo quedó eclipsada por el fuerte descargo que realizó el técnico en la posterior rueda de prensa.

Desde el inicio del intercambio con los medios, el oriundo de Santa Fe mostró su fastidio por el tono de las consultas. «¡Qué malos que son haciendo preguntas!», disparó el director técnico antes de responder con dureza a los cuestionamientos sobre el juego colectivo.

En su argumentación, el exasistente de Gustavo Siviero comparó los presupuestos de ambos planteles: «Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos».

El momento de mayor tensión se vivió cuando le consultaron por la falta de contundencia y la imposibilidad de golear a los brasileños. Ante la insistencia, Melgarejo no se guardó nada: «Otro, otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy».

Para justificar el trámite del partido, el entrenador recordó la condición humana de sus dirigidos: «Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja».

La furia de Melgarejo: el técnico argentino estalló contra los periodistas

😳 LA CONFERENCIA DE MELGAREJO, DT DE CIENCIANO, TRAS EL 1-0 AL MINEIRO DE DOMÍNGUEZ EN #SUDAMERICANA



🤯 “Se nota que nunca jugaste al fútbol”

😱 “La siguiente pregunta o me paro y me voy”

🤔 “Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool”

🙃 “Qué malos que son" pic.twitter.com/XtYEQ0fZHP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

El monólogo de furia no se detuvo allí y el director técnico cerró la conferencia con una picante crítica generalizada hacia la labor de los periodistas presentes en el recinto: «Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool».

«Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar», sentenció el DT antes de retirarse. Con este triunfo, Cienciano lidera su zona y en la próxima jornada visitará a Puerto Cabello en Venezuela, buscando dar un paso clave hacia los octavos de final de la competencia continental.