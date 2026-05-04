Fecha confirmada para el pago de salarios a estatales de Chubut: cuándo cobran este mayo 2026

Los empleados de la administración pública de Chubut ya tienen fecha de cobro confirmada. El Ejecutivo provincial ratificó que el próximo martes 5 de mayo los salarios correspondientes al mes de abril estarán disponibles en su totalidad.

El desembolso representa la erogación más importante en lo que va de 2026 para las arcas provinciales.

Cronograma de pagos: ¿Cuándo se acredita el sueldo a los estatales de Chubut?

Para evitar confusiones en los cajeros y ventanillas, el Ministerio de Economía detalló los pasos administrativos del depósito:

Lunes 4 de mayo: se realiza el depósito de los fondos correspondientes a toda la administración pública.

se realiza el depósito de los fondos correspondientes a toda la administración pública. Martes 5 de mayo: los haberes estarán plenamente operativos en la red de cajeros automáticos y en las sucursales del Banco del Chubut.

El impacto económico en las ciudades de la provincia será inmediato, ya que el Gobierno volcará al mercado local una cifra superior a los $152.000 millones.

Según los datos oficiales, el monto exacto de la inversión es de $152.494 millones.

Desde el Ejecutivo destacaron que el pago se realiza el primer día hábil del mes, una meta que la gestión de Ignacio Torres busca sostener para dar previsibilidad en un contexto de fuerte recesión nacional. Con este esquema, la provincia busca consolidar el ordenamiento de las cuentas públicas y evitar las modalidades de pago escalonado que afectaron a los estatales en años anteriores.