Fecha confirmada: los estatales de Neuquén cobrarán sus salarios con aumento este jueves 30 de abril

El Gobierno de la Provincia del Neuquén oficializó el cronograma de pagos para los haberes correspondientes al mes de abril. Según se informó, el jueves 30 de abril se depositarán los sueldos en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Tal como se acordó en las paritarias, este mes los salarios llegan con el primer aumento de la pauta 2026, basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según lo anunciado por el gobierno Provincial, todos los «los trabajadores cobrarán el mismo día; como así también los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN)».

De cuánto será el aumento para los estatales de Neuquén este abril 2026

El incremento para este periodo será del 9,13%. El cálculo se realizó mediante una media ponderada que contempla:

50% del índice elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén.

del índice elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén. 50% del índice publicado por el INDEC a nivel nacional.

Esta metodología forma parte de los acuerdos salariales cerrados en diciembre, que prevén actualizaciones trimestrales a percibirse con los haberes de abril, julio y octubre de 2026, y enero de 2027.