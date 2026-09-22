Luis Caputo sale a convencer a Wall Street mientras el FMI revisa las cuentas

Semana clave para Luis Caputo: busca convencer a Wall Street para bajar el riesgo país, mientras el FMI revisa las cuentas y asoman los vencimientos de deuda de 2027. (Foto: Clarín Fotografía)

El Gobierno nacional acelera dos frente en una semana cargada de definiciones financieras. El ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne en Nueva York con referentes de la banca de inversión para despejar la desconfianza del mercado, mientras una comitiva técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó en Buenos Aires la tercera revisión del programa vigente. De la respuesta que consiga la primera gestión depende, en buena medida, cuánto auxilio adicional demandará el país ante el organismo multilateral.

El periodista especializado en Economía Pablo Wende analizó este escenario en su columna en Río Negro Radio y advirtió que el escollo inmediato radica en la falta de respuesta de los bonos soberanos. Con un riesgo país que volvió a subir y hoy arrancó en los 530 puntos básicos, el analista remarcó la contradicción de una rueda externa favorable que no contagió a los activos locales: «Fue un dato preocupante, porque fue un día muy bueno para los mercados, subieron las bolsas y bajaron las tasas, pero los bonos argentinos cayeron».

El mensaje de Luis Caputo ante JP Morgan y la sombra de 2019

Caputo adelantó su viaje a Manhattan, previo a la Asamblea General de la ONU, para reunirse en la sede de JP Morgan con medio centenar de ejecutivos financieros convocados por el titular del banco en el país, Facundo Gómez Minujín. El ministro repasó el ancla del superávit fiscal, las compras de reservas y la desaceleración inflacionaria para asegurar que no habrá turbulencias cambiarias en el camino electoral.

La cautela que persiste en Wall Street responde a un dilema político. Aunque informes bancarios como el de Citibank proyectan un sendero económico favorable hacia las elecciones, en el mercado sobrevuela el antecedente de 2019: «Había mucha expectativa con Macri, después perdió y se perdieron fortunas. Ese fantasma está sobrevolando y por eso el riesgo país sigue arriba de 500 puntos», explicó Wende, al contrastar el optimismo de los inversores externos con las dudas que aún manifiesta el empresariado local sobre la irreversibilidad de las reformas.

El freno del riesgo país y el límite del Tesoro para emitir deuda

El estancamiento del riesgo soberano por encima de los 500 puntos traba el objetivo oficial de volver a colocar bonos en el exterior a costos razonables. La urgencia es temporal: el equipo económico debe encarar refinanciaciones por más de US$ 20.000 millones durante el próximo ejercicio.

Esa restricción ya condiciona la plaza doméstica. En sus últimas licitaciones, el Tesoro se vio forzado a colocar exclusivamente deuda en pesos de corto plazo para no convalidar tasas en moneda dura superiores al 10%. Según evaluó Wende, «si el riesgo país no baja de los 500 puntos, el gobierno se queda sin financiamiento en dólares ni siquiera en el mercado local. No podés colocar deuda en dólares más allá de 2027 y eso es un problema de cara a las elecciones».

La revisión de Joyce Wong y el nuevo rol de pagador neto

En Buenos Aires, la comitiva del FMI encabezada por la economista Joyce Wong inició contactos técnicos y reuniones con empresarios, sindicatos y dirigentes políticos para evaluar la sostenibilidad del programa. Si bien el frente fiscal muestra un desvío mínimo que demandaría una dispensa técnica (waiver), el organismo constata un sobrecumplimiento en la acumulación de reservas, que ya superan los US$ 14.000 millones en el año.

El giro decisivo es que la Argentina agotó la etapa de auxilio financiero directo y pasa a quedar con saldo deudor:

Fin del dinero fresco: El organismo no girará fondos adicionales netos para engrosar el Banco Central.





El organismo no girará fondos adicionales netos para engrosar el Banco Central. Vencimientos 2027: El país deberá afrontar pagos netos por casi US$ 4.700 millones con la entidad multilateral.





El país deberá afrontar pagos netos por casi con la entidad multilateral. Pasivo total: La deuda consolidada con el organismo se mantiene en torno a los US$ 58.200 millones.



La carta política de Donald Trump y la demanda de divisas

Si el crédito voluntario continúa cerrado, la alternativa de última instancia volverá a ser un salvataje político habilitado desde Washington. Wende no descartó que, ante un escenario de volatilidad o presiones cambiarias en la previa electoral, el FMI otorgue un financiamiento compensatorio excepcional para cubrir los propios vencimientos del país: «Lo que diga Estados Unidos, el Fondo lo hace».

Sin embargo, el columnista aclaró que no se trata del plan inicial del equipo económico, que apuesta a respaldar los pagos con un superávit comercial proyectado entre US$18.000 y US$20.000 millones, impulsado por el agro y Vaca Muerta. La variable que definirá la solidez de ese esquema será el nivel de atesoramiento privado en la antesala de los comicios, un frente donde el Gobierno mantendrá una estricta absorción de pesos para sostener la estabilidad del dólar y evitar tensiones sobre las reservas.

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