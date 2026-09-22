Cayeron los bonos en dólares y el riesgo país tocó su máximo desde mayo: alcanzó los 552 puntos

Los bonos soberanos en dólares cayeron hasta 1,2% y el riesgo país se ubicó en 552 puntos básicos, manteniéndose en su nivel más alto desde mayo. (Foto: Archivo) (Foto: gentileza)

El riesgo país de la Argentina profundizó su sendero alcista este martes y saltó hasta los 555 puntos básicos, con una suba diaria del 4,1% (luego bajó a 552 +3,6%). La presión sobre la deuda soberana se intensificó en una rueda marcada por la cautela inversora, en simultáneo con las reuniones que el ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza en Nueva York para ratificar el plan oficial ante el mercado en la previa a la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo con las cotizaciones en tiempo real relevadas por Rava Bursátil, el indicador elaborado por el banco JP Morgan aceleró su suba y acumula un avance del 8,4% en lo que va del mes. El retroceso de los bonos se da un día después de que los títulos argentinos cayeran incluso en una jornada de subas generalizadas en los mercados globales.

A eso se suma ahora el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La persistencia del índice por encima de los 500 puntos aleja la posibilidad de que el Gobierno vuelva a emitir deuda voluntaria en los mercados internacionales a tasas razonables para refinanciar los vencimientos del próximo año.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 533 Apertura 533 Máximo 555 Mínimo 533 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

Salto del riesgo país y mayoría de rojos en bonos soberanos

La curva de títulos soberanos en dólares del mercado local exhibió mayoría de pérdidas, con mayor castigo en los Bonares de legislación argentina:

El Bonar 2041 (AL41D) encabezó las bajas con un retroceso del 1,2% .



encabezó las bajas con un retroceso del . El Bonar 2035 (AL35D) y el Bonar 2038 (AE38D) perdían 1,0% .



y el perdían . El Global 2035 (GD35D) retrocedía 0,7% .



retrocedía . En el tramo corto, el Bonar 2029 (AL29D) bajaba 0,3% y el Bonar 2030 (AL30D) cedía 0,2% .



bajaba y el cedía . A contramano de la tendencia general, mejoraban el Global 2046 (GD46D), con un alza del 1,4%, y el Global 2030 (GD30D), con un avance del 0,5%.



La gira de Luis Caputo en Wall Street y la cautela de los inversores

El deterioro de los activos argentinos coincidió con el despliegue del equipo económico en Estados Unidos. Caputo se adelantó a la comitiva oficial para mantener contactos con bancos de inversión y fondos de Wall Street, con la premisa de ratificar el ancla fiscal y la acumulación de reservas y de transmitir confianza sobre la gobernabilidad.

Por ahora, el mensaje no alcanzó para revertir el humor del mercado. En el horizonte pesan las elecciones presidenciales de 2027, con las chances de reelección del oficialismo como principal foco de atención de los inversores, y el inicio del cronograma de pagos netos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) previsto para ese año.

El Merval retrocedía en dólares y el CCL rozaba los $1.600

En la plaza accionaria doméstica, el índice S&P Merval operaba prácticamente plano en moneda local, con una suba marginal del 0,1% (3.001.580 unidades). Medido en dólares, en cambio, caía un 1,2% hasta los 1.879 puntos.

En el panel líder de la Bolsa porteña se destacaban las mejoras de Transportadora de Gas del Norte (+3,3%), Telecom (+1,4%) e YPF (+1,1%). Las principales caídas correspondían a IRSA (-1,4%), Metrogas (-1,2%) y Banco Supervielle (-1,1%).

En Nueva York, los certificados de acciones argentinas (ADRs) operaban con mayoría de bajas:

Bajas: Globant lideraba los retrocesos con -1,5% , seguido por IRSA (-1,2%) , BBVA (-0,9%) , Tenaris (-0,6%) , Ternium (-0,5%) , Supervielle (-0,4%) y Pampa Energía (-0,3%) .





lideraba los retrocesos con , seguido por , , , , y . Subas: mostraban signo positivo Central Puerto (+1,6%), Telecom (+1,5%), YPF (+1,0%), Mercado Libre (+0,5%), Banco Macro (+0,3%) y Grupo Financiero Galicia (+0,1%).





En el mercado cambiario, la tensión se trasladó al dólar contado con liquidación (CCL), que avanzaba 1,3% y cotizaba a $1.597,24, al borde de los $1.600. Por su parte, el dólar MEP se ubicaba en $1.534,69, el mayorista en $1.514,00 y el oficial minorista en $1.535,00.

La suba de las tasas en Estados Unidos y el encarecimiento del riesgo argentino complican el escenario no solo para el Tesoro, que en sus últimas licitaciones se limitó a colocar deuda en pesos de corto plazo, sino también para las provincias que buscan financiarse en el exterior. Es el caso de San Juan, que prevé colocar esta semana su primer bono internacional.