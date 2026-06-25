Analistas del mercado reportan ventas de bonos y futuros del Banco Central para frenar la suba del dólar

La calma financiera se irrumpió en junio. Impulsado por una compleja combinación de factores locales y un escenario internacional adverso, el mercado cambiario argentino volvió a recalentarse en las últimas jornadas. Frente a este despertar de la divisa estadounidense, el equipo económico del presidente Javier Milei comenzó a calibrar su poder de fuego y a desplegar tácticas de intervención. Según coinciden distintos reportes financieros, el Banco Central (BCRA) se encuentra administrando activamente sus herramientas de cobertura cambiaria para ponerle un freno a la escalada y evitar un impacto abrupto en la economía real.

La cotización del dólar mayorista registró un salto de casi el 5% en lo que va del mes. Esta dinámica va en paralelo al incremento de la cotización oficial, que en el Banco Nación avanzó a $1.495, reflejando un alza de 4,5% desde el inicio de junio. El impacto directo en la plaza minorista llevó a que varios bancos marcaran el valor de la divisa por encima de los $1.500 para sus clientes, según registros del Banco Central.

Este movimiento tomó por sorpresa a los analistas locales, ya que según los cálculos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado a principios de junio, se esperaba alcanzar un dólar por encima de los $1.500 recién para el mes de septiembre. En medio de este contexto, el Indec precisó como dato anexo que las personas y empresas argentinas tienen en el exterior cerca de U$S 500.000 millones.

La escalada de la divisa obedece a una combinación de factores domésticos e internacionales. En el plano global, el dólar se fortaleció ante la expectativa de los inversores de que la Reserva Federal (Fed) aumente la tasa de interés recién en 2027. Los analistas interpretan que el aumento en el precio de la energía provocado por la guerra entre Estados Unidos e Irán mantendrá la inflación al alza, obligando a la autoridad estadounidense a subir las tasas.

Esto ocurre en contra de las pretensiones de Donald Trump, quien supo embestir muy fuerte contra el extitular de la Fed, Jerome Powell, por no ceder a su presión, trasladando ahora el foco de atención hacia su sucesor, Kevin Warsh. Adicionalmente, se produjo una fuerte caída de las acciones tecnológicas en los mercados asiáticos que provocó un cimbronazo global y llevó a los inversores a buscar refugio en la moneda estadounidense, un movimiento que también impactó en el real brasileño, depreciándolo cerca de un 3% en la semana.

En el plano local, se registró una fuerte retracción de la oferta de divisas al debilitarse la liquidación de la cosecha gruesa. A esto se sumó el impacto de la demanda de dólares para el pago de dividendos, traccionada especialmente por las empresas del sector energético.

Frente a esto, el Banco Central moderó sus compras en el Mercado Libre de Cambios para no tensionar aún más el precio y calmar la demanda. El martes 23 de junio, la entidad adquirió apenas US$20 millones, marcando el menor monto desde el 3 de marzo y anotando la cuarta compra más baja desde el inicio del programa de acumulación de reservas de este año.

Esas compras representaron solo el 4,1% del volumen operado ese día, la proporción más baja desde el 20 de enero. El miércoles, el BCRA adquirió U$S 70 millones, y este jueves US$ 50 millones, dejando el promedio de las últimas ruedas en U$S 47,5 millones, aproximadamente.

El Ministerio de Economía sigue de cerca el dólar

Los datos recientes demuestran que el equipo económico sigue y seguirá interviniendo en el mercado para evitar desbordes con el dólar, aunque la autoridad monetaria que preside Santiago Bausili cerró mayo con una posición corta en futuros de apenas US$204 millones. Esto implicó una reducción de US$1.900 millones durante ese mes, completando la reversión del máximo de US$6.844 millones que se había alcanzado en septiembre de 2025.

A pesar de haber limpiado su posición, un informe de la firma Max Capital destaca que los altos volúmenes operados en el bono dollar linked con vencimiento en junio de 2026 y el aumento en el interés abierto en futuros sugieren que el BCRA retomó la oferta de estos instrumentos de cobertura cambiaria en junio, compensando la reducción previa.

De acuerdo con un análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el mercado de futuros volvió a ganar un fuerte protagonismo para moderar la suba del tipo de cambio oficial. El volumen operado el martes 23 de junio se disparó hasta los US$1.907 millones y el interés abierto aumentó en US$224,5 millones, lo que representa el mayor incremento diario registrado desde el 29 de septiembre de 2025.

En paralelo, el volumen negociado en instrumentos dollar linked pasó de US$63,1 millones a US$133,8 millones, aunque todavía se mantuvo por debajo de los máximos superiores a US$500 millones anotados en la primera semana de junio. La firma financiera aclaró, no obstante, que el Banco Central mantiene sus municiones intactas y cuenta con amplio margen para incrementar su participación en futuros.

Sobre este punto, Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, señaló que es posible que la autoridad monetaria se sienta más cómoda operando a través de instrumentos dollar linked que mediante contratos de futuros, ya que la transmisión de señales funciona mejor por esa vía para lograr sus objetivos. Sin embargo, aclaró que esto no significa que el BCRA abandone los futuros, destacando que «al haber bajado su posición short, va a tener buena artillería para actuar en ese mercado si lo considera necesario» en caso de sentirse incómodo con el tipo de cambio.

El economista Matías De Luca, jefe de research y estrategia en Parakeet Capital, coincidió con esta postura y consignó que «la administración más fuerte se da por dollar linked, que, en definitiva, sirve para diferir demanda en el mercado cambiario oficial».

Respecto a la tranquilidad general del sistema, Juan Barboza, gerente de research de Grupo Mariva, sentenció que no ven «mayores problemas en el mercado cambiario». Explicó que, si bien las monedas de los países emergentes se han depreciado nominalmente frente al dólar recientemente, el peso argentino se ha fortalecido en términos reales desde comienzos de año. Además, afirmó que de cara a los próximos meses continúan observando factores favorables, con «una oferta interesante de dólares y un Banco Central con herramientas para acompañar los cambios sin ir contra la tendencia».

Finalmente, sobre las razones estructurales del avance del dólar, Repetto consideró que el nivel actual responde a que el Gobierno llegó a la conclusión de que «es mejor un nivel más alto que el que venía teniendo» y que la baja de la inflación «abrió un espacio para que se deje correr un poco el tipo de cambio».

Por su parte, el especialista de Aurum Valores remarcó que existen factores externos influyendo en la dinámica, pero concluyó que este proceso responde también a decisiones de orden político vinculadas a la transición económica, priorizando «el acompañamiento a sectores menos productivos, pero que emplean a más personas».

Con información de Bloomberg.