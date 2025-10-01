ESCUCHÁ RN RADIO
Economía

Fuerte suba del riesgo país: la Argentina superó los 1.200 puntos básicos y alcanzó su nivel récord en 2025

Fue medido por el índice EMBI+ de J.P. Morgan. La fuerte suba genera preocupación en los mercados y suma presión al Gobierno.

El riesgo país argentino cerró septiembre con una fuerte suba. Según lo aportado por el índice EMBI+ de J.P. Morgan, el martes cerró la jornada en 1.228 puntos básicos, una cifra que representó un salto del 9,25% frente al día anterior y marcó así un récord en 2025.

El reciente dato revelado ejerce presión sobre el Gobierno. Durante la rueda del martes, distintos informes privados registraron valores que rondaron entre los 1.140 y los 1.230 puntos básicos, lo que reflejó la fuerte volatilidad en la plaza de deuda local.

Esta suba del riesgo país se produjo en paralelo a una nueva caída de los títulos soberanos en dólares que registraron bajas de hasta el 3%.

Los analistas del mercado indicaron que la presión se vincula a la incertidumbre política y a la expectativa de las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A esto también se le suma la persistencia de desequilibrios fiscales y monetarios.

Qué es el riesgo país y por qué preocupa a la Argentina

El Riesgo País es un indicador que mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras como lo es el pago de su deuda externa y, por extensión, la seguridad de realizar inversiones u operaciones comerciales en ese país.

Su medición se expresa en puntos básicos y su cálculo más conocido es el Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) de JP Morgan. Este índice se encarga de medir el diferencial de interés que el mercado exige a los bonos soberanos de un país emergente en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados la inversión más segura.

En el caso de Argentina, su alza preocupa debido a sus consecuencias directas e indirectas en la economía:

  • Mayor Costo de Financiamiento (Endeudamiento)
  • Freno a la Inversión Extranjera
  • Presión sobre el Dólar
  • Indicador de Inestabilidad, es decir desequilibrios macroeconómicos

