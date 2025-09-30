Cayeron las acciones en Wall Street alrededor de un 3%, bonos soberanos con ganancia y el riesgo país cerca de los 1100 puntos

Este martes en lo financiero se mantiene la incertidumbre. Hoy se registra caída de las acciones en Wall Street. En tanto el riesgo país se aproxima a los 1100 puntos. Por otro lado, los bonos soberanos reflejan una ganancia de 1%, luego de tres jornadas en baja. Hoy el presidente Javier Milei se refirió a la actividad económica de Argentina y reconoció que se desaceleró.

Riesgo país, acciones y bonos este martes

Para el mediodía, las acciones y los ADR de compañías argentinas operaban en su mayoría con pérdidas en Wall Street. Entre ellas YPF (-3,3%), Mercado Libre (-2,9%) y Grupo Galicia (-2,8%).

En tanto, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales), promedian una ganancia de 1%, indicó Infobae. Por otro lado, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 2,9%, en los 1.740.000 puntos.

Por otro lado, el riesgo país cayó 17 unidades para la Argentina, y está en los 1.098 puntos básicos. Es un índice que elabora el JP Morgan.

Qué dijeron los economistas sobre los índices en el mercado

“El ojo del mercado en estos días pasa, en el frente macro financiero, casi exclusivamente por dos cuestiones: qué tantos dólares compra el Tesoro en el marco de la liquidación extraordinaria por retenciones cero y la dinámica de la brecha cambiaria tras las restricciones dispuestas el viernes sobre operaciones de arbitraje de tipo de cambio”, analizó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, según citó el medio de Buenos Aires.

Un reporte de MegaQM observó que «en las ultimas semanas se vio un proceso de corrida cambiaria o de eventual overshooting. En esos ciclos la oferta se corre por completo y la demanda aparece con fuerza buscando tomar coberturas».

Y añadió: «El problema de esos ciclos es que no sirven como referencia para entender cuál es el equilibrio real del mercado cambiario. Son ciclos en los cuales el nivel de demanda alcanza valores que no se pueden sostener en el tiempo, como los últimos datos de Atesoramiento, donde en agosto se demandaron USD 3.200 millones. Eso implica que en los últimos 4 meses el ritmo anualizado de ahorro en dólares ha sido de 48.000 millones. Probablemente en septiembre ese ritmo puede haber aumentado nuevamente».

Javier Milei: «Desaceleró fuertemente la actividad económica»

El presidente Javier Milei reconoció que “se desaceleró fuertemente la actividad económica” durante una entrevista en A24. Expuso que la crisis responde tanto a factores económicos como a lo que definió como maniobras políticas desde el Congreso. El mandatario responsabilizó al kirchnerismo por la situación y advirtió sobre sus consecuencias en los mercados. «Lo que ves es un esquema de destructivo instrumentado desde el Congreso de la Nación«, afirmó.

Aseguró que la «vocación destructiva» impulsado desde el Congreso trajo la “consecuencia de que aumentó el riesgo país, se disparó la tasa de interés y se frenó la actividad económica”.

«La economía argentina se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año, y venía acelerando hacia el ocho por ciento en algún momento. Pero del otro lado decidieron empezar a atacar y salieron a romper todo», sostuvo el presidente en la nota televisiva.

Expuso que a diciembre de 2024 la economía estaba “seis por ciento arriba desde diciembre del 23”. También defendió los indicadores de inflación y pobreza, al remarcar que “12 millones de personas salieron de la pobreza” y que “seis millones de personas salieron de la indigencia”.