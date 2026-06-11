De cuánto fue la inflación en mayo 2026 con la canasta actualizada: por qué podría perforar el 2% este mes

Este jueves 11 de junio, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo 2026 fue de 2,1%. La inflación otra vez volvió a bajar y marcó su valor más bajo en lo que va del año. Cuánto hubiera dado con la canasta actualizada de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/18 que dio de baja el gobierno de Javier Milei.

Según precisó el Indec, la variación acumulada en lo que va del 2026 es del 14,7%, mientras que el interanual quedó en 33,2%.

Las divisiones que subieron por encima de la inflación en mayo 2026 fueron Comunicación (3,4%); Educación (2,9%); Recreación y Cultura (2,8%); Salud (2,6%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5%); y Bienes y Servicios (2,4%).

Por su parte, las que mas tuvieron incidencia en la variación mensual fue «Alimentos y bebidas no alcohólicas» por «la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos», detalló el Indec.

A nivel de las categorías, los precios Regulados tuvieron un incremento de 2,4% por la suba en «combustibles, electricidad y agua». El IPC Núcleo -por su parte- tuvo un alza del 1,9%, por los aumentos vinculados a «Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos». Por último, los precios Estacionales variaron 3,5% por el incremento de las verduras, que se compensó con la caída en frutas.

De esta manera, la variación de precios nuevamente registró un descenso en el ritmo de asceleración de precios después del 2,6% que se reportó en abril. Aún así, quedó por encima de lo que había sido en el 2025, cuando la inflación de mayo marcó 1,5%.

Inflación: cuánto dio en mayo 2026 con la canasta actualizada y qué proyectan para junio

La consultora Equilibria, una de las principales en el mercado, analizó los datos que brindó el Indec y apuntó que el IPC registró una baja del 0,5% con respecto a abril, mientras que de manera interanual la inflación repuntó 0,8%.

«Como marcaban nuestros relevamientos, los Estacionales lideraron el alza con una suba de 3,5%, traccionado por las verduras que subieron en torno al 15%. Los precios Regulados treparon 2,4% por transporte público y servicios de telefonía/internet», acotaron en sintonía con lo que publicó el organismo nacional.

Asimismo, destacaron que la medición Núcleo «perforó el 2% por primera vez«, principalmente por las acotadas subas en el precio de los alimentos: principalmente la carne, que estuvo «planchado». Por otra parte, la inflación subyacente -que excluye carne, estacionales, nafta, servicios públicos y educación- se mantuvo estable en 2,3%.

Desde el think thank realizaron la medición del IPC con la canasta actualizada de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/18 -que fue derogada por el Gobierno- y les dio como resultado 2,3%: es decir, 0,2 puntos porcentuales por encima del oficial.

En el acumulado, el grupo económico señaló que sería del 15,6% en los primeros cinco meses del año. Desde que el Gobierno decidió dar marcha atrás con renovar la medición de la inflación, la brecha acumulada con el IPC actualizado es del 0,8%.

Por último, anticiparon que para el mes de junio, sus relevamientos apuntan a una nueva baja que podría llevar la inflación por debajo del piso del 2%.

«Buena parte del impacto del shock de precios internacionales ya se habría trasladado, los Regulados subirían menos que en mayo y el precio de la carne sigue estable», indicaron como posibles motivos.

De esta manera, junio continuaría con la tedendencia decreciente que se viene reflejando desde abril, luego del pico del 3,4% que se reportó en marzo. La última vez que el IPC fue inferior al 2% había sido en agosto del 2025, cuando dio 1,9%.