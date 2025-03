Guillermo Francos habló de intentos de golpe de mercado y afirmó: «No va a haber una devaluación»

Ee medio de una semana nerviosa en el mercado financiero, el gobierno de Javier Milei confirmó que negocia un paquete de financiamiento por U$S 20.000 millones con el FMI. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que este acuerdo no implica endeudamiento en el país y aseguró que no va a haber ninguna devaluación.

El ministro respaldó las declaraciones del presidente con respecto a un intento de Golpe de Estado por la marcha de los jubilados en el Congreso y mencionó que a la vez hubo intentos de golpe de mercado.

«Todo eso que vienen hablando sobre la devaluación o sobre la necesidad de devaluación, que no tiene nada que ver con la realidad de la Argentina», indicó Francos y sentenció que no existe esa posibilidad: «No va a haber devaluación».

En este sentido, explicó que en medio de esta vorágine los importadores traen lo más que pueden ahora porque creen que el dólar puede aumentar y más adelante va a estar más caro, mientras que los exportadores hacen lo inverso y esperan para realizar las liquidaciones.

El jefe de Gabinete declaró que son «sensaciones» que son «falsas» y hasta comentó que el Fondo no impone condiciones para cumplir el acuerdo.

«Hay una cantidad de pesos que está estable en la economía y eso no va a modificar», señaló y añadió que «pueden venir todos los dólares que se quieran comprar hasta el momento que se acaben los pesos. Entonces, cuando menos pesos haya, va a estar más barato el dólar».

Por último, concluyó que Argentina solicita los fondos «en condiciones absolutamente diferentes de las que fue anteriormente» y explicó que esto no implica un nuevo endeudamiento: «La Argentina se ha desendeudado durante el periodo de Milei en 32 mil millones de dólares: no es poco para un país que tiene una deuda de casi 500 mil millones».

Las reservas del Banco Central cayeron U$S 447 millones

En un nuevo capítulo de la zaga de declaraciones confusas, ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la Argentina solicitó un paquete de financiamiento por U$S 20.000 millones, pero mantuvo la incertidumbre sobre los puntos clave del acuerdo. Así continuó el nerviosismo en el mercado financiero lo cual obligó al Banco Central a vender este viernes U$S 192 millones.

En consecuencia, la autoridad monetaria acumuló una pérdida de U$S 1.013 millones a falta de una rueda para que cierre marzo. Así, las reservas cayeron U$S 447 millones y quedaron en U$S 25.775 millones.

Fuentes del Banco Central explicaron a La Voz que la baja se produjo por el computo de las ventas del jueves (U$S 84 millones), un pago de U$S 120 millones al Club de París y por un adelanto de los movimientos de tenencias que los bancos realizan a fin de mes.

Habló el FMI por el monto del acuerdo con Argentina

“Podemos confirmar que la Director Gerente se comunicó con el Ministro Caputo para discutir los próximos pasos en la preparación de un nuevo programa SAF de 4 años, y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento total de U$S 20.000 millones”, señaló este viernes la vocera Julie Kozack.

Así, Kozack tuvo que salir a aclarar sus palabras del jueves cuando había eludido ratificar el anuncio Caputo sobre el monto solicitado por el país.

No obstante, insistió en remarcar que “el paquete en discusión y su escalonamiento están sujetos a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”.