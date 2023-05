Gustavo Pérego: “YPF no debe ser privatizada, pero sí operar como una empresa privada”

PREGUNTA: ¿Cuáles son los desafíos futuros de Vaca Muerta y qué rol cree que va a cumplir para Argentina dentro de 5 años?

RESPUESTA: En primer lugar, va a ser la gran promotora de que Argentina vuelva a tener superávit energético y será un gran impulso para la generación de energía eléctica. En segundo lugar, en la medida que la macroeconomía logre estabilizarse y con un buen marco regulatorio, Argentina puede ser un lugar para la llegada de inversiones grandes para la producción de GNL, y eso va a ser un pushing adicional. En tercer lugar, Vaca Muerta está sirviendo como marco de desarrollo industrial, el propio proceso de fractura está generando un desarrollo de proveedores en todo el país. Parte de los sets de fractura ya se hacen en Argentina, la tecnología del conocimiento de cómo hacer la fractura también, ya no pertenece solo a las prestadoras de servicios especializados, tenés a Tecpetrol y a YPF tomando decisiones concretas sobre el proceso y eso te da más autonomía. Finalmente, la llegada del Gasoducto Néstor Kirchner le dará otro perfil productivo al gas.

P: ¿Qué opina de las propuestas de privatización de YPF?

R: YPF tiene que operar como una empresa privada, que no es lo mismo que decir que debe ser privatizada. Está bien que el voto de oro sea del Estado en un recurso tan importante, sin embargo la empresa por tener acceso a decisiones políticas nacionales no puede tomar decisiones vinculadas a una lógica de mercado. Tiene que haber en Argentina un marco como es en Brasil la ley de las estatales, que lo que hizo fue darles autonomía a las empresas estatales para que tengan un management y un gobierno corporativo autónomo frente a los cambios políticos. Eso es algo que Argentina se debe para todas sus estatales. YPF es una lanza fundamental, sin ella no habríamos tenido esta curva tan acelerada, pero creo que tiene una sobredimensión dentro del mercado argentino, no debés llevar tan al límite la caja de una empresa estatal para poder encontrar esa curva de aprendizaje, tiene que ser de manera equilibrada y creo que la autonomía de la gestión es fundamental.

P: ¿Cuál es la perspectiva futura del petróleo y del gas en el marco de la transición energética?

R: Estamos viendo que el pico de demanda de hidrocarburos se adelantó del 2050 al 2040 y eso lleva a que vos tengas una decisión muy compleja en términos de tiempo de retorno sobre la inversión. Antiguamente vos decías ‘desarrollo este yacimiento y va a funcionar, total el crudo va a estar for ever‘. Hoy la electricidad, la electromovilidad, la electrificación de los procesos productivos en sí, junto con la energía renovable, están llevando a que la transición se acelere. Creo que el gas va a tener más preponderancia que el crudo, porque dentro de la transición energética a nivel global está dado el paso antes de que vos empieces a trabajar con una fuente verde real. En ese sentido es que también el mundo demanda más gas.

P: ¿Y cómo está posicionada la Argentina en este sentido?

R: Es una pena que teniendo la ventana de gas húmedo y gas seco de Vaca Muerta no podamos exportar de manera significativa, más allá de lo que hacemos a nivel regional. Escuché a alguien hablar sobre un proyecto para exportar un millón de toneladas de GNL, pero con reservas de estas características y considerando lo que es el mercado global de GNL, eso es una gota en el océano. Brasil va a ser tu primer mercado de exportación de gas, pero de GNL, yo no creo en las ideas de los tours del piping que va a llegar a Brasil, pero sí que a través de exportación de GNL en barco, Brasil sea el primer gran mercado en el cual vas a competir contra Estados Unidos. El gas es el punto de la transición acá en Argentina y es la gran oportunidad de Vaca Muerta. Argentina es un mercado chico en términos de demanda de hidrocarburos, por lo cual lo que debe hacer el próximo gobierno es armar un marco regulatorio que dé competitividad para exportar crudo, gas y derivados, es la única forma que tenés de atraer proyectos grandes, arriba de mil, dos mil o tres mil millones de dólares. Primero porque producir crudo o gas a través de fractura es más caro que un campo convencional en Arabia Saudita, y segundo estás más lejos de los mercados de consumo que todas las potencias exportadoras, excepto de Brasil. Llegará un momento en que Vaca Muerta se encuentre con un techo, ahora estamos en una curva de crecimiento fuerte porque todavía estamos trabajando no importar gas, pero ¿qué haremos cuando lleguemos al punto en que estemos autoabastecidos?

P: ¿Las inversiones actuales en Vaca Muerta son insuficientes?

R: Hoy el mercado más importante de hidrocarburos de Sudamérica es Brasil por lejos, por demanda y por cantidad de inversión que está recibiendo. La pregunta es cómo hacer para que Argentina sea una opción en el portfolio de las grandes petroleras, para que digan ‘yo invierto en Vaca Muerta porque esa molécula la voy a colocar en el mercado chino, en el mercado europero, en Brasil’. A muchas de las grandes las tenés acá en la zona y hacen su inversión, pero si buscamos los informes 10K que tienen en la bolsa de Nueva York, vemos que Argentina no aparece como prioritaria en sus portfolios de inversiones. Por suerte tenemos una empresa estatal como YPF y empresas privadas nacionales que empujan, pero tenemos que ser atractivos para los grandes jugadores globales, y para que ellos vean eso vos debés tener un marco regulatorio que los haga competitivos en términos de exportación.

P: ¿Son viables las propuestas de instauración de una moneda común para el comercio entre Argentina y Brasil?

R: No creo que sea plausible en el corto plazo. En primer lugar, los acuerdos de comercio bilateral no usando el dólar como patrón se dan en grandes exportaciones de commodities y teniendo un operador estatal de un lado y del otro. Entonces tenés una suerte de comercio administrado donde ves el uso de la moneda común y no del dólar. Ahora, es difícil que un player que nos envíe desde Brasil muñecas en un contenedor quiera que le paguemos en pesos, va a querer dólares. El procedimiento para poder hacer comercio bilateral con moneda local ya existe, pero nunca se implementó porque los bancos centrales y principalmente el sector financiero de ambos lados son reticentes a hacerlo. Y tenés un problema adicional que es la falta de coordinación macroeconómica entre Brasil y Argentina, inflación del 5% contra 120%, falta de dólares contra reservas internacionales de U$S300.000 millones. No podés nunca pensar en tener una moneda común sin siquiera tener coordinación macroeconómica, es dispar. Lo que hoy se está buscando con el viaje de Alberto y Massa a Brasil es una extensión de una línea de financiamiento del BNDES a otras empresas exportadoras de Brasil y entonces acá no tengas que usar dólares para pagar. El BNDES ya hizo eso con el Gasoducto Néstor Kirchner, básicamente si hoy tenés la obra funcionando es porque Brasil puso la plata para que la planta de Techint de Brasil exporte a Argentina los tubos que estamos usando. Ahora le piden a Lula que el BNDES aumente las líneas para exportación y sea un poquito más blando con las garantías.

P: ¿Qué escenario económico prevé en la previa de la PASO?

R: Hoy tenés un impacto muy fuerte de la falta de dólares, porque la cosecha fue mucho más magra de lo que se creía, el Gobierno nacional acumuló una pelota grande de emisión y deuda interna que le está siendo complicado rollearla, y eso está obligando a tomar medidas de mayor restricción. En ese marco lo que vemos es el dólar oficial acelerando su proceso devaluatorio día a día, y siempre vas a estar en un spread con los dólares financieros del 100%. De alguna manera eso se va a ir corriendo pero la estimativa es que no tengas un estiramiento al 150% ó 200% de ese spread antes de las PASO. Va a estar ahí, a veces un 110%, a veces un 90%, y el Gobierno interviniendo en los dólares financieros como lo está haciendo ahora e intentando negociar un stand by adicional con el FMI hasta llegar a las PASO. No hay nadie que pueda decir qué va a salir de esa elección, hay un riesgo de que tengas un impacto sobre el dólar post-PASO, porque es una caja de pandora quién sale mejor posicionado. Tenés una economía que puede estar cayendo este año 3 ó 4 puntos, una inflación que va a estar cercana al 120% y si tomo los últimos valores para alimentos estoy arriba de 150%, y no hay forma de sostener un proceso paritario contra eso. Es un combo bastante explosivo, y no tenés los dólares de lo que podría haber sido una cosecha normal, en ese marco de referencia el mercado argentino se encuentra muy débil, y en esa debilidad estás entrando en un año electoral complejo. La Argentina es bimonetaria, la gente piensa en dólares, entonces no sería raro pensar que existan tomas de decisiones de dolarizarse más rápido en un proceso que te dé mucha más incertidumbre de corto plazo. Pero hasta las PASO la expectativa es que el Gobierno intente administrar este proceso. No tendremos una solución al problema macro hasta después que llegue el nuevo gobierno, sea cual sea, porque este no tiene capacidad política para tomar ninguna decisión que sea creíble.

PERFIL

Gustavo Pérego

Máster en Relaciones Internacionales y MBA en Universidad Torcuato Di Tella.

Especialista en Finanzas en Fundação Getulio Vargas.

Director de la consultora ABECEB.

Se especializa en la gestión de proyectos complejos con foco en los verticales de oil & gas, energía y minería.

Fue asesor para Asuntos Binacionales (Argentina-Brasil-Mercosur) en la Cámara de Diputados de la Nación y subsecretario de Integración de Política Productiva en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.