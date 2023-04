Dolarización: la experiencia de Ecuador explicada en primera persona

Cajas Guijarro: «La licuación de muchos ingresos, se aplastaron. Los salarios llegaron a ser de U$S 40 al mes y las pensiones jubilares de U$S 4 al mes. Quienes tenían deudas en sucres indirectamente se beneficiaron por la licuación, y quienes era acreedores vieron el efecto contrario. Con el paso del tiempo empezó a darse una reducción importante de la inflación, aunque hay que tener en cuenta que ya con la dolarización se terminó el proceso de salvataje bancario, eso tenía mucho que ver con la inflación. Ecuador no llegó a registrar hiperinflación, pero estábamos cerca.»