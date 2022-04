Hecker: “Existe una salida productiva para el caso Vicentín”

Como parte de una extensa agenda que pretende acercar la entidad a la realidad de las economías regionales, visitó la ciudad de Neuquén el Presidente de Banco Nación, Eduardo Hecker. En la ocasión, cinco empresas de la región fueron galardonadas por el banco en base a su performance respecto a tópicos como el medio ambiente, la salud, la exportación, y liderazgo de la mujer, y la empresa joven.

Durante la visita se destacó que desde fines de 2019, el banco ha puesto el foco en la pequeña y mediana empresa y ha volcado $1,2 billones en créditos, de los cuales $11.000 millones llegaron a Neuquén y $16.000 millones a Río Negro. En diálogo mano a mano con PULSO, Hecker resaltó alguno de los hitos de su gestión, como la resolución del caso Vicentín. Indicó que el banco trabaja para “convertir pesos en dólares: más dólares que lleguen vía exportación, y menos dólares que se vayan por importación”, fue la alegoría que eligió para resaltar la importancia que reviste la empresa nacional para la entidad.

PREGUNTA: ¿Cómo se resuelve el caso Vicentín?

RESPUESTA: El caso Vicentín se trata del default de una empresa que en el caso de Banco Nación significó un quebranto de u$s 300 millones. La empresa está en concurso y el juez ha extendido el periodo de exclusividad hasta el 30 de junio. Nosotros pensamos que existe una salida productiva, y que esa salida implica que haya un conjunto de actores incluyendo al estado, no necesariamente con el 100% pero incluyendo la participación del estado, para evitar la quiebra y el desguace de la empresa. Ello permitiría además crear nuevas alternativas productivas. El mundo hoy necesita alimentos, y Argentina necesita que una empresa del tamaño de Vicentín, con la experiencia y los activos productivos que tiene, esté en el mercado. Nosotros vamos a propiciar una salida que vuelva a poner a Vicentín a producir, con el Banco Nación como parte de la solución.

P: ¿Hay un nuevo enfoque para orientar el crédito hacia las pymes?

R: Lo que entendemos respecto a la segmentación del crédito de Banco Nación, no tiene que ver solo con bajar los riesgos, que es lo que establecen las normas, sino también con una vocación de disponer la mayor cantidad de dinero posible para ofrecer a las pymes. No queremos dejar de lado a las grandes empresas, que cumplen un rol muy importante en todo el país, pero sí deseamos atender con prioridad a las pymes.

P: La inflación no cede y el FMI pide tasas de interés reales positivas ¿Puede ser un problema en el objetivo de ofrecer crédito a las pymes?

R: El Presidente Alberto Fernández ha definido que la lucha contra la inflación es prioridad para el gobierno. El acuerdo con el Fondo Monetario no prevé una caída del gasto público en términos reales. Y el Banco Central está buscando por la vía de la tasa de interés, utilizar las mejores herramientas para contener la inflación. Pero nosotros como Banco Nación vamos a mantener una tasa baja y competitiva como para que las empresas puedan seguir financiándose con nosotros.

P: ¿Qué opina de las criptomonedas?

R: Es muy difícil aun predecir cuál es el futuro de las criptomonedas. Hay todo un tema de regulación internacional y de riesgos que no está claro quien los asume. No es posible para mi hablar del futuro en relación al tema cripto y al mercado bancario. Si es cierto que asociado a este tipo de operaciones, hemos tenido ejemplos recientes en Argentina de posibles fraudes. No significa que las criptos sean malas por eso, sino que puede utilizarse una actividad que aún es opaca o desconocida para la mayoría de la gente, en función de intereses no legítimos.

P: Por primera vez en la historia del banco hay una gerenta general mujer ¿cambió la política de género de la entidad?

R: Así es, nos acompaña en la visita a Neuquén, y se llama María Barros. Efectivamente tenemos una nueva política de género, con una Gerencia de Género y Derechos Humanos, con un comité que sigue este tipo de temas muy de cerca. Ello se traduce luego también en una política de crédito orientada a la mujer, con bonificaciones especiales a empresas que son lideradas o conducidas por mujeres.

P: ¿Hay algo que tiene pendiente pensando en su gestión frente al Banco Nación?

R: Sueño con un banco que sea innovador, amigable, de cara a las necesidades a la gente. Hemos mejorado mucho la atención, la velocidad de respuesta, y reducido la burocracia. Pero existen muchas cosas pendientes. Esta semana suspendimos la “fe de vida” para el pago a los jubilados por ejemplo, que entendíamos que era una instancia muy difícil. Buscamos mejorar las condiciones de acceso a los servicios financieros. Otro ejemplo es nuestra incursión en la Villa 1 11 14 de la Ciudad de Buenos Aires, donde logramos entregar tarjetas de crédito a personas que no cuentan con ingresos formales. Esas son las cosas que me enorgullecen de la gestión.

PERFIL

Eduardo Hecker es Licenciado en Economía (UBA).

Es Presidente de Banco de la Nación Argentina, y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA). Fue Presidente de la Comisión Nacional de Valores y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Autor de los libros “Los desafíos del desarrollo, diagnósticos y propuestas”, y “Hacia el desarrollo económico, ventajas competitivas, actores y políticas”.