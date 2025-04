Aranceles: Donald Trump frena la mayoría por 90 días, menos para China, y los mercados festejan

WASHINGTON (AP) — Ante un colapso del mercado global, el presidente Donald Trump el miércoles anunció que postergaba por 90 días sus aranceles sobre la mayoría de las naciones, pero aumentó su tasa impositiva sobre las importaciones chinas al 125%.

Parecía ser un intento de reducir lo que había sido una guerra comercial sin precedentes entre Estados Unidos y la mayor parte del mundo a una entre Estados Unidos y China.

Los mercados globales se dispararon, pero los detalles precisos de los planes de Trump para aliviar los aranceles a los socios comerciales que no son China no estaban inmediatamente claros.

La economía global parecía estar en abierta rebelión contra los aranceles del presidente Donald Trump cuando entraron en vigor el miércoles.

Los ejecutivos de negocios advierten sobre una posible recesión causada por sus políticas, algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos están tomando represalias con sus propios impuestos a las importaciones y el mercado de valores está temblando después de días de declive.

Los aranceles de Trump entraron en vigor poco después de la medianoche, incluyendo un 104% en productos de China, 20% en la Unión Europea, 24% en Japón y 25% en Corea del Sur. Los funcionarios del gobierno han intentado tranquilizar a los votantes, legisladores republicanos y directores ejecutivos de que las tasas son negociables, pero según su propia admisión, ese proceso podría llevar meses.

Cuando se vislumbra una recesión, los inversores suelen acudir a los bonos del Tesoro de Estados Unidos como refugio seguro, viendo al gobierno federal como una fuente de estabilidad. No esta vez. Los precios de los bonos del gobierno están bajando, elevando la tasa de interés del bono del Tesoro a 10 años al 4.45% en una señal de que el mundo está cada vez más receloso de las medidas de Trump.

“El mercado está muy nervioso por los inversores extranjeros alejándose de la deuda del Tesoro de Estados Unidos, lo que está enviando los rendimientos a un alza pronunciada”, dijo Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de Estados Unidos en TD Securities. “Los mercados en general, no solo el mercado del Tesoro, están buscando señales de que se avecina una desescalada comercial. En ausencia de cualquier desescalada, será difícil para los mercados estabilizarse.”

El presidente republicano se mostró públicamente desafiante mientras el mercado de valores se recuperaba ligeramente, luego se vendía y luego volvía a repuntar en el comercio matutino. El índice bursátil S&P 500 ha caído más del 18% desde el 18 de febrero cuando los planes de aranceles de Trump se cristalizaron.

“¡Este es un gran momento para comprar!”, Trump publicó el miércoles en Truth Social, su plataforma de redes sociales. “¡Manténganse tranquilos! Todo va a salir bien. ¡Estados Unidos será más grande y mejor que nunca!”.

Los presidentes a menudo reciben un crédito o culpa indebidos por el estado de la economía de Estados Unidos ya que su tiempo en la Casa Blanca está sujeto a fuerzas financieras y geopolíticas más allá de su control directo. Pero al imponer unilateralmente aranceles, Trump está ejerciendo una influencia extraordinaria sobre el flujo del comercio, creando riesgos políticos que podrían resultar difíciles de evitar si sus planes no funcionan.

Después de un éxito inicial en ejercer control sobre las instituciones estadounidenses, desde bufetes de abogados y universidades hasta agencias federales y organizaciones culturales, ahora se enfrenta a mercados globales que no se doblegarán simplemente a su voluntad.

El director general y presidente de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo que “probablemente” habría una recesión, aunque también se remitió a sus economistas.

“Creo que resolver estos problemas de aranceles y comercio sería algo bueno de hacer”, dijo en una entrevista con “Mornings with Maria” de Fox Business Network.

En CNBC, el director general de Delta Air Lines, Ed Bastian, dijo que el gobierno estaba siendo menos estratégico que durante el primer mandato de Trump. Su compañía había proyectado en enero que tendría su mejor año financiero en la historia, solo para descartar sus expectativas para 2025 debido a la incertidumbre económica.

“Tratar de hacerlo todo al mismo tiempo ha creado caos en términos de poder hacer planes”, dijo, señalando que la demanda de viajes aéreos ha disminuido.

Los pronosticadores económicos dicen que el regreso de Trump a la Casa Blanca ha tenido una serie de impactos negativos y en cascada que podrían llevar al país a una recesión.

“Choques simultáneos al sentimiento del consumidor, la confianza corporativa, el comercio, los mercados financieros, así como a los precios, nuevos pedidos y el mercado laboral inclinarán la economía hacia la recesión en el trimestre actual”, dijo Joe Brusuelas, economista jefe de la consultora RSM.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho anteriormente que podría llevar meses llegar a acuerdos con los países sobre las tasas arancelarias, y el gobierno no ha sido claro sobre si los aranceles base del 10% impuestos a la mayoría de los países se mantendrán. Pero en una aparición en “Mornings with Maria”, Bessent dijo que la economía “volvería a estar en pleno funcionamiento” en un punto en el “futuro no muy lejano”.

Dijo que ha habido una respuesta “abrumadora” de “los países que quieren venir y sentarse a la mesa en lugar de escalar.” Bessent mencionó a Japón, Corea del Sur e India. “Notaré que todos están alrededor de China. Tenemos a Vietnam viniendo hoy”, dijo.

Incluso mientras el gobierno ha intentado calmar al mundo, se están formando nuevos escenarios de riesgo.

China impuso aranceles del 84% a los bienes de Estados Unidos. Canadá ahora tiene aranceles automotrices para igualar el 25% que cobra Washington. La UE aprobó nuevos impuestos sobre bienes estadounidenses después de los aranceles del 25% al acero y aluminio de Trump.

Trump ya está pidiendo más aranceles, mirando al cobre, la madera y los chips de computadora. En un discurso el martes por la noche, dijo que los impuestos sobre los medicamentos importados ocurrirían pronto.

Dow sube 2.000 puntos tras anuncio de Trump de pausar muchos de sus aranceles excepto a China

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones de Estados Unidos estaban subiendo después de que el presidente Donald Trump anunció una reducción en algunos de sus aranceles, excepto para China.

El S&P 500 aumentaba un 5,7% después de borrar una pérdida del 0,7% registrada durante la mañana. En tanto, el promedio industrial Dow Jones se disparaba 2.000 puntos, o un 5%, y el compuesto Nasdaq subía un 6,8%.

Los inversores han estado desesperados para que Trump alivie sus aranceles, que según los economistas podrían causar una recesión global e incrementar la inflación.

Sin embargo, Trump también dijo que iba a aumentar los aranceles sobre China, la segunda economía más grande del mundo.