La inflación de agosto marcaría un nuevo piso y el REM proyecta meses por debajo del 2%: el impacto en dólar, PBI y créditos

El relevamiento difundido por el BCRA prevé que el IPC de agosto ronde el 1,7%, impulsado por la desaceleración en alimentos y la estabilidad cambiaria. (Foto: Clarín Fotografía)

Con la mirada puesta en el informe que el INDEC difundirá este jueves 10 de septiembre, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) proyectó una inflación de agosto del 1,7%, lo que marcaría el registro mensual más bajo de 2026 tras el salto al 2,1% registrado en julio.

«Si se confirma el 1,7%, sería el menor nivel del año, perforando el 1,9% de junio. Para el resto de 2026 los analistas ya no esperan índices arriba del 2%, sino números en el orden del uno y pico todos los meses, con un piso en noviembre de 1,6%», explicó el periodista especializado en economía Pablo Wende en Río Negro Radio.

Con esa trayectoria, la inflación proyectada para todo 2026 se ubicaría cerca del 30% anual, un nivel similar al 31,5% de 2025. Esto abriría la puerta a una convergencia cercana al 20% para 2027, si las variables se consolidan.

Tarifas, combustibles y precios relativos: las presiones sobre el IPC

El proceso de desinflación enfrenta la rigidez propia de la recomposición de precios relativos. Wende recordó que en América Latina alcanzar metas de entre 4% y 5% anual demandó entre ocho y diez años.

«El Gobierno fue exageradamente optimista con los plazos. Había un descalabro enorme de precios relativos donde hubo que recomponer tarifas congeladas durante años, y eso opera como una traba para que el índice baje más rápido», sostuvo.

A lo largo del año, los rubros de mayor impacto fueron los servicios públicos y el transporte, con ajustes por encima del costo de vida en el AMBA, y los combustibles, con subas acumuladas del 25% en naftas por el barril de crudo internacional.

En alimentos, la carne vacuna subió por la firmeza exportadora y empujó el consumo familiar hacia el pollo y el cerdo. En contraste, para septiembre se proyecta un alivio tarifario que situaría la inflación en el rango de 1,6% a 1,8%.

Dólar calmo, respaldo del BCRA y el freno en el consumo

En el frente cambiario, el REM proyecta al dólar mayorista entre $1.625 y $1.630 para fin de año, alejando expectativas de saltos bruscos.

Aunque en agosto la divisa oficial superó la barrera de los $1.500 ($1.508 mayorista y $1.530 minorista), la depreciación mensual resultó prácticamente imperceptible en la plaza financiera.

Dólar mayorista Argentina · Mayorista BCRA (Com. A 3500), en pesos — — Mínimo del año — Máximo del año — Var. en el año — 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del dólar mayorista. Fuente: Rava Bursátil

De cara al período preelectoral, el analista remarcó la solidez de las reservas: "El Banco Central compró US$14.000 millones en lo que va del año y mantiene reservas líquidas por US$16.000 millones; hay más espalda para contener presiones cambiarias".

Por su parte, Wende citó al economista Rodolfo Santángelo para explicar el estancamiento del consumo masivo: la dolarización de cobertura.

"En julio la compra de dólares del público trepó a US$3.000 millones, el pico del año. Muchas veces la caída en ventas de autos o electrodomésticos no es solo pérdida de ingresos: los pesos disponibles se destinan al dólar por resguardo y restan liquidez a la calle", advirtió.

Recorte en las proyecciones del PBI: un crecimiento "con gusto a nada"

El informe del Banco Central aplicó un recorte relevante sobre el Producto Bruto Interno: redujo la previsión de crecimiento económico para este año al 2,2%, lejos del 3% o 3,5% estimado meses atrás por el mercado y el FMI.

"Es un crecimiento con gusto a nada. El 2,2% es insuficiente para el país y está traccionado por sectores que quedan lejos del día a día urbano, como energía, minería o agro. Mientras esos rubros avanzan, el comercio y la industria siguen en retroceso", evaluó Wende.

Tras quince años de estancamiento estructural, los especialistas coinciden en que la economía requiere crecer a tasas cercanas al 5% anual para recuperar terreno regional y recomponer el poder adquisitivo formal.

Préstamos prendarios e hipotecarios: las nuevas líneas del Banco Nación y el FGS

Para reactivar la venta de bienes durables y el mercado inmobiliario, la banca pública comenzó a expandir la oferta crediticia. El Banco Nación lanzó préstamos prendarios por hasta $100 millones (o US$65.000) para autos nuevos y usados a cinco años de plazo.

La línea cuenta con tasa fija o una opción variable de UVA más 25%, cuya cuota de arranque es un tercio menor a la tradicional. Con una inflación proyectada del 20% anual, la tasa nominal ronda el 45%.

"Abonando un punto extra de tasa se puede contratar un seguro para que el crédito pase a ajustar por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) si la inflación se dispara sobre los sueldos", destacó Wende, recordando que son deudas que no se licúan en el tiempo.

En paralelo, la Anses inició las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fondear a los bancos con hipotecas a largo plazo a tasa UVA más 7,5%.

"La experiencia previa con UVA arrojó una mora menor al 1% y permitió valorizar el patrimonio familiar. Estas líneas ayudarán a movilizar el stock de viviendas estancado y reactivar paulatinamente las operaciones", concluyó el analista.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio y seguilo por YouTube