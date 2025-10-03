Inflación: Consultoras alertan al Gobierno de Javier Milei que el índice de septiembre superaría el 2%

A mediados de octubre el INDEC dará a conocer el dato oficial de la inflación. Los cálculos de consultoras y expertos privados apuntan a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre podría superar el 2%. Marcaría un quiebre en la tendencia de la desaceleración que el Gobierno de Javier Milei levanta como bandera en las elecciones 2025.

De confirmarse esta cifra, el nuevo registro no solo incidiría en el cálculo del acumulado anual, sino que también comenzaría a condicionar las expectativas de corto plazo en un contexto de incertidumbre política y volatilidad con el precio del dólar.

Una inflación de más del 2%: las proyecciones de las consultoras

Esta estimación se sostiene en relevamientos de distintas consultoras económicas:

C&T Asesores Económicos: 2,3%.

Fundación Libertad y Progreso: 2,4% (el registro más alto).

Orlando Ferreres & Asociados: Cerca del 2,2%.

Eco Go: Alrededor del 2,1%.

Según Aldo Abram, director ejecutivo de Libertad y Progreso, de mantenerse esta dinámica de precios, «probablemente la inflación de 2025 ronde el 30% anual«. El experto explicó que las presiones actuales responden principalmente a la depreciación del peso y al ajuste de precios regulados.

Inflación: El peso de los alimentos y el riesgo anual

Entre los principales factores que explican la aceleración del índice de septiembre sobresale el incremento en alimentos y bebidas.

El rubro fue impulsado por los precios de productos frescos (frutas y verduras), carnes y panificados. A esto se sumó el impacto de los bienes estacionales, con ajustes notorios en ropa y calzado, que tradicionalmente muestran alzas al inicio de la temporada.

Al mismo tiempo, la suba de los precios regulados también tuvo participación en el alza, a pesar de que el Gobierno de Javier Milei aplicó postergaciones en algunos rubros sensibles. Los ajustes acumulados en servicios públicos y combustibles siguieron dejando huella en el índice general, tal como advirtieron consultoras como Eco Go, C&T y Ferreres.

La Fundación Libertad y Progreso precisó que, con estos números, la inflación interanual se acerca al 32%, mientras que la acumulada en los primeros nueve meses del año se mantiene en torno al 22%.

Un dato trae expectativas para la baja de la inflación en octubre

A pesar del repunte de septiembre, el inicio de octubre mostró un dato llamativo que ofrece un alivio transitorio. En la primera semana del mes, los precios de alimentos y bebidas registraron una baja del 0,4%, una baja luego de un incremento del 0,9% en la semana previa.

El relevamiento detalla que el 79% de los productos de la canasta no mostró variaciones de precios y que las caídas se concentraron en carnes y bebidas, lo que logró compensar los aumentos en panificados. Sin embargo, la medición de las últimas cuatro semanas móviles muestra todavía un incremento promedio del 1,4% mensual.

La incógnita se centra ahora en el comportamiento de la demanda y en el margen de maniobra del Gobierno para contener futuros aumentos regulados, dado que la mayoría de los expertos duda que el índice mensual pueda sostenerse debajo del 2% en los próximos meses.