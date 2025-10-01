IPC de septiembre 2025: cuándo se conocerá el dato de inflación y qué número se espera

El Indec difundirá en los próximos días el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre 2025. Según distintas proyecciones, la inflación del mes pasado se ubicaría por encima del 2%. Los detalles en esta nota.

IPC de septiembre 2025: cuándo se conocerá el dato y qué número se espera

Distintas proyecciones estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre 2025 se ubicará por encima del 2%, superando la inflación registrada en julio y agosto. Clarín recordó que en lo que va del año, el indicador acumula un alza del 17,3% mientras que la comparación interanual asciende al 36,6%.

Para Eco Go, los precios minoristas habrían aumentado un 2,3% en lo que va del mes. La consultora LCG coincide con esa estimación y Analytica calculó un 2,1% de inflación minorista acumulada en el noveno mes del año.

El Indec confirmó que el martes 14 de octubre 2025 a las 16 se difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre 2025, junto con la actualización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total.

De confirmarse un dato superior al 2%, sería la primera vez que esto ocurra desde abril 2025, cuando la inflación alcanzó el 2,8% tras la apertura del cepo cambiario. En cambio, si el registro queda por debajo del 2%, será el quinto mes consecutivo en desaceleración, explicó el medio nacional.

El IPC de septiembre 2025 y el impacto en las prestaciones de Anses

Desde la entrada en vigencia de la última fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera, el dato de septiembre marcará el incremento que tendrán los haberes de octubre, que se cobrarán en noviembre 2025.