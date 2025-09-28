Inflación de septiembre: suba de alimentos y volatilidad del dólar, ¿seguirá presionando los precios en octubre?

La inflación de septiembre muestra señales de aceleración en comparación con el mes anterior, en un contexto atravesado por la fuerte volatilidad cambiaria. Según las primeras estimaciones de consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) rondaría entre 2% y 2,4%, con los alimentos como principal motor del aumento.

La presión del dólar sobre los precios

El dato oficial de agosto se había ubicado en 1,9%, igual que en julio. Sin embargo, tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el tipo de cambio inició un recorrido alcista y en algunas ruedas llegó a superar los $1.500. Esa dinámica se trasladó con rapidez a los precios de góndola, informó Infobae.

La Cámara Argentina de Supermercados denunció «remarcaciones especulativas» de parte de proveedores, especialmente yerbateras, aceiteras y molinos harineros, con subas de hasta 7%. En el canal mayorista también se verificaron incrementos: aceites y galletitas, entre 7% y 8%; yerba, entre 2,7% y 7%; alcohol etílico, 5,5%; y golosinas, 6%.

En contraste, una empresa de cuidado personal redujo sus precios 2,5%, aunque se trata de casos aislados. Comerciantes del sector remarcaron que las ventas deprimidas impidieron trasladar por completo los aumentos a góndola, pero sí obligaron a eliminar promociones y ofertas.

Qué pasó con los alimentos

El rubro Alimentos y bebidas, el de mayor peso en el IPC, mostró un repunte en septiembre.

La consultora LCG midió un alza del 1,6% en la tercera semana del mes, con fuertes subas en panificación, cereales y pastas (5,2%) y en lácteos y huevos (5,1%), aunque compensadas por una baja del 3,4% en verduras.

EcoGo proyectó una inflación mensual de 2,9%, con aumentos en frutas importadas —como la banana— de 4,5%, cítricos 1,5% y verduras 7,9% impulsadas por el alza de la papa.

Desde Analytica, Claudio Caprarulo anticipó un 2,1% mensual, también liderado por alimentos y bebidas.

En tanto, Equilibra señaló que Transporte y Comunicaciones y Educación se encarecieron 2,3% en septiembre, por lo que proyecta un índice general en torno al 2,4%.

El rol de la ayuda externa

La volatilidad cambiaria encontró un límite en el respaldo financiero de Estados Unidos. El Tesoro norteamericano prevé un desembolso inicial de USD 5.000 millones y asesora al Gobierno en operaciones con bonos. Según el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, «este apoyo, junto con la eliminación temporal de las retenciones a los productos agropecuarios, permitió reducir el riesgo país y ayudó a estabilizar el dólar, incluso con una leve baja».

En la misma línea, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, consideró que el crédito stand-by, la posibilidad de un swap y la compra de títulos argentinos en dólares «ayudan a evitar más problemas porque mejora el futuro del tipo de cambio».

Creo que puede estar un poco por encima del 2% el IPC de septiembre. Después de las elecciones bonaerenses, hubo aumentos en varios rubros muy generalizados. En la tercera semana se vio algo de moderación

De cara al próximo mes, los analistas coinciden en que el comportamiento del dólar será decisivo. «Si se estabiliza y no hay subas de combustibles ni tarifas, la inflación de octubre podría mantenerse cerca del 2%«, señaló Sigaut Gravina.

Sin embargo, la estacionalidad de ciertos rubros —como indumentaria por el cambio de temporada, turismo por el fin de semana largo y ajustes salariales— podrían añadir presión.

JP Morgan advirtió que el Gobierno enfrenta una «ventana de oportunidad» para capitalizar la moderación en alimentos, un factor clave para el clima social y político. La incógnita, apuntó la entidad, es cuánto capital político será necesario para sostener ese escenario.