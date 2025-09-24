El martes 30 cobran los estatales de Neuquén: cuándo será el próximo aumento por IPC

El gobierno de la Provincia del Neuquén anunció que los haberes de septiembre para los trabajadores de la administración pública se depositarán el martes 30 de septiembre. La fecha incluye a toda la planta de agentes del Estado y al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), es decir, jubilados, pensionados y retirados.

Los pagos se realizarán en las cuentas de cada trabajador en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN) y forman parte de la política del Ejecutivo de depositar los sueldos antes de que finalice cada mes, una práctica que se mantiene desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa.

Desde el gobierno provincial destacaron que la puntualidad en los pagos es posible gracias a un programa de austeridad, que elimina gastos innecesarios para reforzar partidas en Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.

Próximos aumentos salariales

Según los acuerdos paritarios 2025, los estatales percibirán aumentos trimestrales por inflación (IPC). Así, los próximos incrementos serán:

Haberes de octubre : a cobrarse a fines de octubre o inicios de noviembre, con ajuste por IPC.

: a cobrarse a fines de octubre o inicios de noviembre, con ajuste por IPC. Haberes de enero 2026: fecha a definir.

Cómo se calculan los aumentos

Los ajustes salariales se calculan ponderando los relevamientos de precios del Indec y de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén. El gobierno mantiene así su política de actualizar los sueldos de manera periódica para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores públicos frente a la inflación.