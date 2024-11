Inflación: el Gobierno celebró el dato de octubre y renovó un insistente pedido a los empresarios

El Gobierno se mostró exultante por el índice de inflación desde mucho antes que el INDEC diera a conocer la variación de precios de octubre que se ubicó en 2,7%.

Fue un martes de exposición para el equipo económico, que desde las primeras horas del día recorrió distintos atriles de seminarios y conferencias para destacar el resultado más relevante del programa económico.

El broche lo puso el presidente, Javier Milei, cuando luego de conocerse el dato oficial publicó en tono desafiante en su cuenta de “X”: “Muy mal día para mandriles”, sobre una placa que anunciaba el resultado.

MUY MAL DÍA PARA LOS MANDRILES https://t.co/2dSnUsJTYE — Javier Milei (@JMileiElecto) November 12, 2024

El raid de los funcionarios del área económica comenzó cerca de las 9,30 de este martes cuando el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, se presentó en el 18° Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se desarrolló en el Yacht Club de Puerto Madero en la Ciudad de Buenos Aires.

Werning ofreció una presentación con los argumentos técnicos que desarrolló la autoridad monetaria durante los últimos 10 meses de gobierno y ponderó la caída de la inflación.

“Se ha quebrado esa afirmación sin fundamento que había pisos de inercia inflacionaria que no podían quebrarse. No estaban en 10%, no estaban en 8%, no estaban en 6%, no estaban en 4% y no están en 3%”, subrayó el funcionario adelantando que la marcha de los precios continuará frenándose.

Casi al mismo tiempo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, hablaba en el “Marval Legal Forecast 2025”, un evento que se realizó en un auditorio del centro porteño, donde subrayó que “el gobierno vino a quitar el impuesto inflacionario” y además se mostró optimista con el resultado que por la tarde daría el INDEC.

Más cerca del mediodía, el ministro de Economía, Luis Caputo, cerró la Conferencia Anual 2024 de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL) que se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires donde exclamó: “se ha ganado la batalla contra la inflación”.

Y cerca de las 14, Quirno se acercó al Simposio de IAEF para clausurar la jornada y extender la visión optimista.

Fue como “una vuelta olímpica” por distintos escenarios hablándoles a inversores, agentes de mercado y empresarios sobre el éxito del plan económico y reiterando el pedido de acelerar inversiones para aprovechar la oportunidad.

“Este es el mejor momento del ciclo económico. Los resultados no podían ser mejores”, lanzó Caputo, quien además se animó a decir que “en algún momento del año que viene” se saldrá del cepo cambiario.

El mercado le está dando la razón al ministro dado que algunos bonos en pesos operan con una inflación esperada de 1,8% para los primeros meses del año y de 1,6% para la segunda mitad de 2025.

Werning aprovechó para destacar que este escenario es a causa del proceso de consolidación de las variables macro económicas, en especial del equilibrio fiscal.

“Hay que exigirles a los consultores o analistas que los asesoran a entender que no sólo vean la posibilidad de perder capital sino también la de perder oportunidades. Las oportunidades perdidas con los ‘fundamentals’ como los que tiene ahora Argentina son enormes. Creo que con hechos y no con palabras se irá cambiando la toma de decisiones, en base a una inflación que baja”.

En esa línea, Caputo anunció que en octubre también se obtuvo superávit financiero “importante”.

“En el exterior me dicen que se va estudiar el milagro argentino y yo digo que no hay milagro, sino causalidad”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda y remató: “Son los resultados que se debían tener cuando se hacen bien las cosas”.

La estrategia del Gobierno para encantar a los empresarios

Acto seguido arengó nuevamente a los empresarios, consciente que en el actual programa sólo la inversión afirmará la recuperación de la economía.

“Lo más importante para nosotros en este momento es poder transmitirles este optimismo que nosotros sentimos porque ustedes son coprotagonistas. Lo más pronto que ustedes se convenzan de que acá no hay casualidad, la historia cambiará más rápido”, insistió.

El pedido no fue inocente ni tampoco “de rigor” dada la circunstancia. El mismo Werning había mostrado una placa horas antes la que el Banco Central reconocía que la reactivación era “incipiente”, pero aún no robusta.

La “recorrida” del equipo económico en la mañana de este martes no fue inocente. Tuvo el doble objetivo de exhibir los logros, pero al mismo tiempo de convencer de la confiabilidad del programa.

Pero los hombres de negocios siguen observando al cepo como una traba.

Si bien Caputo lanzó un pronóstico sin definiciones, Werning dio algunos argumentos técnicos que los financistas supieron interpretar.

“No demoramos el levantamiento del cepo por preocupación o falta de convicción, sino porque hay que hacer mucha tarea en el mercado doméstico antes de incorporar la volatilidad cambiaria. La transición no es fácil, se necesita calendario normativo y jurídico que no es sencillo”, subrayó Werning, quien insistió en que el tiempo que se está utilizando actualmente para levantar las restricciones está siendo aprovechado para fortalecer el sistema bancario y financiero del país.

Según el vicepresidente del BCRA, la clave de la transición está en crear un sistema de respaldo para los depósitos genuino y sólido. «Usamos este tiempo para eliminar Bits y Puts que eran contingencias extraordinarias. También se está reconstituyendo el respaldo de los depósitos. Esto es clave, hacerlo antes de entusiasmarse con levantar las restricciones cambiarias», explicó.

Werning también señaló que el sistema bancario aún está en proceso de transformación: “Es difícil pensar que un sistema cambiario normal pueda introducirse dentro de un sistema bancario no normal”, aseveró, al referirse al proceso de reconstitución del respaldo de los depósitos en efectivo, lo que, según él, traerá mayor estabilidad al sistema bancario.