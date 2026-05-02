Chaquetas amarillas en Neuquén: las recomendaciones de Salud tras la tragedia en Loncopué

Un hombre de 67 años murió este martes en Loncopué luego de sufrir un shock anafiláctico por picaduras de chaquetas amarillas. Tras el hecho, el ministerio de Salud de Neuquén difundió recomendaciones para prevenir ataques y alertó sobre los síntomas que requieren atención médica inmediata.

El ataque ocurrió en horas de la tarde cuando la víctima cortaba leña junto a otro hombre en una zona cercana a la Ruta 21, entre Loncopué y El Huecú. El vecino llamó a la Línea 107 para pedir ayuda, pero murió antes de ser asistido.

Qué recomienda Salud para evitar ataques de chaquetas amarillas en Neuquén

Desde el ministerio de Salud indicaron que las chaquetas amarillas “no suelen atacar” y que se vuelven agresivas cuando “se sienten amenazadas”. La cartera sanitaria remarcó que el episodio registrado en Loncopué “no es una situación común”.

La bióloga Irene Roccia, referente de la dirección general de Salud Ambiental y Cambio Climático, explicó que “la chaqueta amarilla es una avispa introducida” que se expandió por distintos puntos de la Patagonia y tiene mayor presencia en sectores de precordillera y cordillera.

La especialista señaló que este tipo de avispa posee un aguijón liso que le permite picar varias veces. También indicó que el veneno suele generar cuadros locales leves, aunque en personas alérgicas puede provocar reacciones graves.

“En el caso de personas alérgicas puede generar una reacción severa, generalizada, de rápida evolución y potencialmente letal”, afirmó Roccia.

Cuáles son los síntomas de alarma por picaduras de avispas

Desde Salud detallaron que las reacciones más habituales incluyen inflamación, enrojecimiento, dolor, ardor y picazón en la zona afectada. En la mayoría de los casos, esos síntomas desaparecen en pocas horas.

La cartera sanitaria pidió acudir de inmediato a un centro médico ante cuadros de dificultad respiratoria, taquicardia, náuseas, lesiones en la piel o edema en el rostro tras una picadura de chaqueta amarilla.

Salud de Neuquén difundió medidas de prevención tras la muerte de un vecino en Loncopué.

Roccia también explicó que estos insectos buscan proteínas y carbohidratos. “Se alimentan de carne, carroña, insectos, basura, restos de comida”, indicó la especialista al describir los hábitos de las avispas.

La referente agregó que los nidos pueden encontrarse debajo de la tierra, en huecos de árboles, entre la leña o incluso en construcciones urbanas, como entretechos y agujeros en paredes.

Las medidas básicas para actividades al aire libre

Entre las recomendaciones difundidas por Salud, se pidió no intentar espantar ni aplastar a las avispas.

También aconsejaron usar remeras de manga larga y pantalones largos durante actividades rurales o recreativas. Roccia aclaró que “el repelente no las ahuyenta” y recomendó tapar restos de comida y basura para no atraerlas.

En caso de detectar un nido cerca de viviendas o espacios transitados, Salud indicó que debe realizarse una eliminación con asesoramiento técnico. Según explicaron, los panales tienen aspecto similar al papel y suelen ser grisáceos o marrones.