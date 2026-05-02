“Las PASO deben reformularse”: Ritondo respaldó las internas abiertas y pidió límites éticos en la política

El diputado del PRO propone transformar las primarias en un sistema no obligatorio. Foto: N.A

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, planteó la necesidad de reformular el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sin eliminarlas, al tiempo que reclamó establecer “límites claros” frente a ataques personales en el ámbito político.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el legislador valoró el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, al considerar que mostró “una mejora institucional” respecto de lo que se esperaba. Según sostuvo, la sesión evitó caer en un “show” que hubiera afectado la seriedad del debate legislativo. “Que la gente pueda mirarlo más allá de lo que sucede habitualmente en el Congreso es positivo”, afirmó.

Sin embargo, Ritondo fue crítico con algunos cruces que se dieron durante la jornada, especialmente aquellos que involucraron cuestiones personales. En ese sentido, cuestionó expresiones del diputado Rodolfo Tailhade y advirtió que “cuando se pasan los límites de meterse con la familia, con los hijos o con la mujer, se está fuera de cualquier marco que debe tener la política”.

El dirigente del PRO alertó además sobre los riesgos de naturalizar la difusión de información privada. “Relatar movimientos personales o familiares no corresponde y puede generar situaciones graves. Es un exceso absoluto”, remarcó, al subrayar que las responsabilidades deben limitarse a quienes ejercen funciones públicas.

Propuesta de reforma de las PASO

En relación con la agenda legislativa, Ritondo se refirió al debate sobre la reforma política impulsada por el gobierno de Javier Milei y marcó diferencias respecto de la posible eliminación de las PASO.

Si bien reconoció que el sistema tiene costos elevados, defendió su utilidad para ordenar la competencia electoral. “Las PASO han hecho muchas cosas buenas, aunque también es cierto que son costosas”, señaló.

Como alternativa, propuso avanzar hacia un esquema de primarias no obligatorias, tanto para los ciudadanos como para los partidos políticos. “El que quiera participar para elegir un candidato lo puede hacer, y el que no, no tiene la obligación”, explicó. Según indicó, este modelo permitiría reducir significativamente los costos sin perder instancias de participación democrática.

Además, planteó la incorporación de herramientas tecnológicas al sistema electoral, como la digitalización de afiliaciones y mecanismos de votación con validación biométrica. “Hay que avanzar hacia un sistema nuevo, con el respaldo de la Justicia Electoral”, sostuvo.

Respaldo económico y advertencia política

En materia económica, Ritondo ratificó el acompañamiento de su espacio a la gestión libertaria, destacando la reducción del déficit y la baja de la inflación como ejes centrales. “Creemos que es el camino que la Argentina tiene que tomar”, afirmó.

No obstante, advirtió sobre el impacto que pueden tener las denuncias de corrupción en la credibilidad del Gobierno. “Cuando aparecen estos temas hay que aclararlos rápido, apoyar a la Justicia y dar respuestas para que no contaminen al Gobierno”, señaló.

Finalmente, concluyó que la falta de respuestas oportunas puede tener consecuencias más amplias: “Si no se responde con celeridad, estos episodios terminan afectando no solo a la gestión, sino también a la política en general”.

Con información de N.A