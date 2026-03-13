Inflación en marzo 2026: el gobierno reconoció preocupación tras los datos negativos 

La inercia inflacionaria de febrero se montó sobre las dos primeras semanas de marzo y el gobierno ya se resigna al impacto de otro número desfavorable, aunque mantiene la esperanza de alguna mínima desaceleración.

Los datos adelantados y las opiniones de los economistas que siguen día a día la evolución de los precios descuentan que perforar el piso del 2% no le resultará sencillo al gobierno.

Tras culpar a la “herencia recibida”, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió bajar el tono y reconoció que la marcha de la inflación ya es una preocupación para el gobierno. Entre dientes admitió que la promesa de que la tasa de inflación “empiece con cero” podría darse recién sobre el último trimestre del año.

Lo que sucedió en los dos primeros meses también hace tambalear el presupuesto 2026. La inflación acumulada fue de 5,9% y para todo el año se esperaba un 10%, un cálculo optimista que nadie creyó pero que condicionará la asignación de partidas.

Las consultoras que salen a la calle todos los días detectan números que inquietan. Para LCG los alimentos sufrieron subas de 1,6% en la primera semana del mes y de 1% en la segunda. Otra vez fue la carne la responsable de este avance, ahora acompañada por huevos y lácteos.

El reporte de Econviews muestra mejores números pero sin escapar a la tendencia ascendente. En la primera semana observaron un alza de precio de los alimentos de 0,6% y en la segunda de 0,8%.

Por su parte, Eco Go midió hasta el 8 de marzo un avance de 0,4% y prevé para el mes un alza en el costo de vida de 2,5%.

De sostenerse este incremento en los alimentos, la Canasta Básica Total (CBT) -cuyo valor determina cual debe ser el ingreso de una familia tipo (matrimonio y dos hijos menores) para no caer en la pobreza- superará los U$S 1.000 ($ 1.400.000).

Si bien estos números son incipientes y de recorrido impredecible, nadie espera un colapso de la inflación, por el contrario las proyecciones siguen dando más cerca de 3%.

Un factor clave es que a los aumentos de los productos de primera necesidad y tarifas en marzo se le añade el impacto estacional del rubro educación por el inicio de las clases. Las actualizaciones de los colegios privados y las subas de los útiles escolares son un componente determinante en la inflación del mes.

Otra variable que puede cambiar la dinámica de los precios es la guerra en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo. Marzo ya arrancó con una actualización de 6% en los surtidores que aún no se trasladó al resto de la cadena. Se estima que se verá reflejado en los informes de las próximas semanas. Este viernes el barril del crudo Brent volvió a superar los U$S 100 dólares y en caso de permanecer en ese nivel será inevitable que se traslade a los combustibles en el mercado local.

El gobierno apuesta a mantener el superávit fiscal como principal herramienta anti inflacionaria, además del ancla cambiaria. Si bien el Banco Central sigue comprando dólares –fueron U$S 45 millones este viernes- enseguida el Tesoro Nacional los compra con pesos del superávit para evitar que queden sueltos en el sistema y presionen contra los precios. Por el momento, el esquema permite mantener el dólar en la zona de $ 1.410.

El economista Fausto Spotorno consideró que la inflación se mantendrá en el rango de 2,5% y 3% hasta mayo/junio.

“Si las cosas salen bien, para fin de año podríamos estar entre 1 y 1,5%”, se esperanzó, pero de inmediato alertó “que hay pilas de cosas que pueden salir mal” y afirmó que “esto requiere mucho sacrificio”.

Por su parte, el ex funcionario del Banco Central, Enrique Szewach sostuvo que es poco probable que la inflación perfore el 1% este año.

Según explicó, la economía atraviesa un proceso de reordenamiento de las variables de precios que impacta directamente en el indicador mensual y limita las posibilidades de una baja inmediata. En ese punto, coincidió con el diagnóstico de Caputo y afirmó que “si empieza con uno”, firma el “empate”.

En el mismo sentido se expresó Carlos Melconian, quien descree de que el gobierno cumpla con sus proyecciones.

“La política económica actual muestra un desequilibrio entre el ajuste fiscal y el crecimiento”, afirmó. El ex referente económico de Patricia Bullirch considera un error la combinación de dólar a la baja con inflación en alza, lo cual provoca un atraso en el tipo de cambio.

Las dificultades en la economía doméstica se observan con claridad en datos oficiales del Banco Central. Según el último informe de la entidad las billeteras virtuales registran una mora en el pago de los créditos que otorgan de 25%, el más alto en los últimos tres meses.