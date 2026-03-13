Luis Caputo dijo que la inflación quebrará el 1% mensual en 2026: «Si no es agosto, será septiembre u octubre»

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este viernes que el Gobierno “esperaba” el dato de inflación de 2,9 % de febrero porque “la suba de la carne pegó y la de tarifas también”.

Luis Caputo dijo que la inflación preocupa, pero insistió en que bajará

“Nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa. Desde el Banco Central la política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles”, dijo Caputo en declaraciones al canal TN.

“Esperábamos el dato. Sabíamos que veníamos en ese entorno. La suba de la carne y las tarifas pegó y eso nos preocupa y nos ocupa”, dijo Caputo. Por eso, desde el Banco Central seguimos apuntando a tener la inflación más baja”.

En tal sentido, sumó que “no hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales” y marcó que es muy difícil predecir los índices, pero dijo no preocuparse; si no es en agosto, será septiembre u octubre llegar a la inflación cero.

A su vez, respecto a la situación de la economía de la gente, Caputo aseguró que “la situación está mejor, pero no quiere decir que haya gente que la está pasando bien”. Y subrayó: “Somos conscientes de que hay gente que la pasa mal”.

Por otro lado, Caputo sobre la «Argentina Week» dijo que “Argentina es una atracción mundial y lo vivieron muchos empresarios y cambió la imagen de Argentina”.

También dijo que “todos sacamos el país adelante”, en relación al gobierno nacional, provinciales, municipales y la gente. Sobre esto, marcó que “si el país crece, crece la producción” y “si hay crédito e inversión, hay más crecimiento”.

En relación al crecimiento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales, el ministro Caputo dijo que “hay que seguir bajando la inflación y que bajen las tasas y los bancos darles plazos para que la gente se vaya acomodando”.

Luis Caputo defendió a Manuel Adorni

Durante la entrevista en TN, Luis Caputo defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego del polémico viaje de la esposa del funcionario con la comitiva oficial en la gira por Nueva York y sostuvo que “lo que hizo no le costó ni un centavo a los argentinos”.

“Creo en Manuel, lo banco a muerte”, dijo el funcionario, quien remarcó que no hubo costos para el Estado y que el traslado de Bettina Angeletti no generó un problema en el Gobierno. Descartó que sea un problema moral y ético para la gestión libertaria e insistió en que el ministro coordinador es “un funcionario honesto”.

“Es una persona extraordinaria. Fuimos a mostrar oportunidades e inversión; el periodismo de acá se focalizó en algo irrelevante, hay que focalizarse en el fondo”, pidió.

El furcio de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, cometió este viernes un furcio al hablar de la gestión económica del Gobierno. «De acá al final del mandato del presidente Menem… el presidente Milei… la economía crecerá 20%», se corrigió el funcionario.

El desliz de Caputo fue cometido en plena entrevista en el canal de noticias. El funcionario defendió el rumbo económico, habló de la gestión y mencionó por error a Carlos Menem en primer lugar y no a Milei.

Con información de NA