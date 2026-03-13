La tensión global golpea a los activos argentinos: cae el Merval y el riesgo país vuelve a subir

El S&P Merval anota su segunda caída consecutiva, mientras los bonos soberanos en dólares operan con disparidad este viernes. Los mercados cierran una tensa semana por la incertidumbre generada por la guerra en Medio Oriente. En ese marco, el riesgo país sube y se ubica cerca de los 570 puntos básicos.

Mercados argentinos en baja: el Merval retrocede y sube el riesgo país

Los títulos argentinos cotizan sin una tendencia definida en la plaza local. Los bonos globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorquina) registran mayoría de bajas, lideradas por el Global 2046 (-1,5%).

En tanto, los Bonares (emitidos bajo legislación argentina) suben hasta un 0,9% de la mano del Bonar 2029. Por otro lado, el riesgo país argentino, medido por el J.P. Morgan, trepa 1,1% y se ubica en 566 puntos básicos.

Se trata de la segunda suba consecutiva de este indicador clave para las posibilidades del Gobierno de refinanciar la deuda en los mercados internacionales, que en las últimas ruedas volvió a alejarse de los niveles necesarios para lograrlo.

La de este viernes es otra jornada en la que los mercados financieros del mundo operan pendientes de las novedades de la guerra en Medio Oriente.

El principal foco de preocupación sigue siendo el amenazado suministro global de energía, que mantiene el precio del petróleo Brent alrededor de los u$s100 por barril.

El S&P Merval cae por segunda ronda consecutiva (-1,1%) a los 2.667.062,54 puntos, en tanto su contraparte en dólares retrocede 0,7% a los 1.836,47 puntos.

Los papeles bajan en su mayoría liderados por Loma Negra (-3,3%). En el otro extremo, Transportadora de Gas del Norte sube 1,4%.

En tanto, los ADRs caen hasta 3,2% de la mano de Loma Negra, BBVA Argentina (-2,8%) y Grupo Supervielle (-2,8%). En contraste, Transportadora de Gas del Sur sube 0,4% y Telecom Argentina lo hace 0,5%.

NA