Nación dio de baja a otras 10 prepagas: el listado de empresas que quedaron fuera de servicio durante la gestión de Javier Milei

Listado oficial de las 10 empresas de medicina prepaga dadas de baja por el Gobierno

El gobierno de Javier Milei continúa con la regularización de las prepagas y el «reordenamiento» del sistema de Salud. En este sentido, este viernes, anunció que comenzó con el procedimiento para dar de baja a otras 10 empresas de medicina prepaga.

El anuncio lo realizó con la publicación del Boletín Oficial. En el mismo detalla los motivos por lo cuales fueron excluidas del sistema.

Las 10 empresas de medicina prepagas que fueron dadas de baja y los motivos

La medida se tomó luego de que las auditorías realizadas detectaran que se trataba de firmas sin afiliados, sin prestaciones en funcionamiento y sin documentación respaldatoria que acreditara su operatoria.

Este proceso se suma a la baja de otras prepagas que se realizó esta semana. A partir de esto, el total de empresas eliminadas del registro asciende a más de 162 en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Las compañías alcanzadas por la medida, según el decreto publicado, son:

Círculo Médico de San Luis Círculo Médico de Bragado Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima Protección Médica SRL ECSA Salud Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A. Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución Mutual Odontológica Argentina

A fines de enero, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya había sumado 13 bajas. En este entonces, fuentes oficiales afirmaron: «Las auditorías realizadas detectaron que se trataba de agentes ´fantasmas´, inscriptos en el registro, pero sin actividad, sin afiliados y sin documentación respaldatoria».

La lista completa de prepagas dadas de baja durante la gestión de Javier Milei