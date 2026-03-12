Inflación: una familia tipo necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre en febrero 2026

La suba de precios continúa golpeando el poder adquisitivo con respecto al costo para cubrir las necesidades esenciales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia tipo necesitó $1.397.672 para no caer por debajo de la línea de la pobreza durante febrero 2026.

Este valor corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que registró un incremento del 2,7% en el segundo mes del año.

Mientras tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide exclusivamente el costo de la comida mínima e indispensable para subsistir, experimentó un alza significativa y aumentó un 3,2% mensual y llegó a los $644.088 pesos para un grupo familiar promedio para no caer por debajo de la línea de indigencia.

Cabe recordar que la CBT contempla el total de gastos básicos de un mes, por lo que el criterio estadístico implica que los hogares con ingresos inferiores a ese umbral son considerados técnicamente pobres, mientras que quienes no logran cubrir siquiera la CBA entran de lleno en la categoría de indigentes.

Al analizar los números en detalle, el reporte oficial arroja luces y sombras sobre la dinámica económica actual.

El dato positivo es que el aumento mensual de la CBT fue levemente inferior a la inflación general de febrero, que se ubicó en el 2,9%, marcando además dos meses consecutivos de desaceleración en el ritmo de subas de esta canasta.

Sin embargo, la preocupación central radica en el acumulado del primer bimestre del año, ya que los precios que componen la canasta total subieron un 6,8%, superando la variación del 5,9% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ese mismo período.

El impacto en los hogares más numerosos y la disparada de los alimentos

Una tendencia similar, y aún más pronunciada, se observa en la canasta alimentaria de consumo diario. Las estadísticas demuestran que, si bien hubo una desaceleración respecto a enero, la CBA se encareció un altísimo 9,3% en los primeros dos meses del año, contrastando fuertemente con la inflación general.

Esto confirma de manera oficial que los insumos esenciales y de primera necesidad, que son los que mayor porción del salario demandan en los sectores vulnerables, están subiendo a un ritmo mucho mayor que el promedio del resto de los bienes y servicios.

El organismo de estadísticas aclara siempre en su informe metodológico que el costo de vida real varía considerablemente dependiendo de la composición de cada grupo familiar. Es decir, los casi 1,4 millones de pesos de la CBT corresponden a un hogar estándar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años.

Pero el panorama cambia para una vivienda en la que habitan solo tres personas, como por ejemplo una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años; en ese escenario particular, el costo para no ser pobre desciende a $1.112.710 y la línea de indigencia se ubica en los $512.769.

Finalmente, el impacto de los precios se vuelve más asfixiante para los hogares más numerosos que deben sostener a más menores de edad.

Según el ejemplo técnico brindado por el Indec, un hogar compuesto por un varón y una mujer de 30 años que mantienen a tres hijos de 1, 3 y 5 años, tiene que enfrentar un gasto mensual de $677.439 pesos únicamente para cubrir sus necesidades alimenticias.

Para este mismo grupo familiar ampliado, la exigencia económica para hacer frente al costo total de la CBT y lograr esquivar la pobreza trepa hasta alcanzar $1.470.043 pesos.