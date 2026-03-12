Inflación de Río Negro: el rubro que más subió en febrero 2026 y qué lugar había ocupado en enero

Previo a que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publique su informe, la provincia de Río Negro dio a conocer sus datos que permitieron observar la evolución económica del segundo mes del año. Cerca del mediodía llegó la cifra oficial: en febrero de 2026, el IPC alcanzó el 2,97%.

El porcentaje publicado representa un incremento respecto a la cifra registrada en enero que se ubicó en el 2,31%. Lo sorpresivo fue el dato por rubro ya que esto marcó una gran diferencia en comparación con el mes previo donde las variaciones eran leves.

El rubro que más subió en febrero 2026 en Río Negro: qué lugar había ocupado en enero

De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia, el rubro con mayor variación experimentó un alza del 15,60% y fue el de Vivienda.

Este rubro abarca los gastos de alquiler, servicios básicos (como electricidad, gas, agua) y mantenimiento del hogar. Según el reciente informe, éste en febrero sufrió una variación interanual (febrero 2026 versus febrero 2025) del 58,58% y una acumulación anual del 17,46%.

El sector de Vivienda en enero de 2026 se había ubicado entre los más bajo con el 1,61%, por lo que la variación entre un mes y otro fue del 13,99%.

El resto de los rubros mantuvieron las siguientes variaciones respecto al mes anterior: