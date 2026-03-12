Inflación de febrero 2026: Luis Caputo dijo que el dato responde a un “proceso de corrección de precios”

Tras la difusión del dato de inflación de febrero 2026 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el país atraviesa todavía un proceso de “corrección de precios relativos” luego de años de distorsiones acumuladas.

Luis Caputo dijo que la inflación responde a una “corrección de precios”

El funcionario del gobierno de Javier Milei se expresó a través de su cuenta oficial en la red social X, donde analizó el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero.

Según el informe del Indec, la inflación mensual fue del 2,9%, el mismo nivel que había registrado en enero. En tanto, la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— alcanzó el 3,1%.

Por su parte, los precios regulados subieron 4,3%, mientras que los estacionales mostraron una baja de 1,3% durante el mes.

En términos interanuales, la inflación se ubicó en 33,1%, con una suba de 28,4% en bienes y de 43,4% en servicios.

En su mensaje, Caputo señaló que el actual comportamiento de los precios está vinculado con un proceso de normalización de la economía.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y del empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, afirmó.

El ministro sostuvo que esta corrección es necesaria para consolidar el orden macroeconómico y sentar las bases para un crecimiento sostenido.

Además, destacó que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba acumulada de 10,3%. Caputo también enumeró los ejes del programa económico del Gobierno, entre los que mencionó:

Equilibrio fiscal

Control estricto de la cantidad de dinero

Evolución de los agregados monetarios consistente con la desinflación

Mejora en el balance del Banco Central

Según el ministro, estas medidas permitirán que la inflación argentina “converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”.