Debut de las bandas: el Gobierno apura un préstamo internacional para pagar 4.200 millones de dólares

El arranque del 2026 pone a prueba la «maquinaria» financiera de Javier Milei. Este viernes 9 de enero, la Argentina debe afrontar vencimientos de deuda por 4.225 millones de dólares, un compromiso que obliga al Ministerio de Economía a jugar a fondo en el mercado internacional para evitar un traspié en el inicio del año.

La cuenta es ajustada: el Ejecutivo tiene en mano 1.800 millones de dólares. Sin embargo, todavía falta cubrir más del 50% del monto total.

El plan de Luis Caputo: el regreso del «REPO»

Para no tocar las reservas netas, el ministro Luis Caputo ya activó la búsqueda de fondos frescos. La estrategia principal tiene nombre propio: operación REPO. Se trata de un préstamo con bancos privados internacionales que le permitiría al país obtener los dólares de forma inmediata, poniendo títulos públicos como garantía.

Si el plan de los bancos no se cierra a tiempo, el Palacio de Hacienda ya baraja una «opción B»: la emisión de un nuevo bono de deuda para tentar a los inversores y captar el financiamiento remanente antes del viernes.

Bandas cambiarias: el nuevo dólar bajo la lupa

Mientras se busca la plata para los acreedores, en la calle debuta el esquema de bandas de flotación. Bajo la gestión de Santiago Bausili en el BCRA, el precio del dólar ahora se mueve dentro de límites que se actualizan según la inflación.

Que el Central logre comprar divisas para engrosar las reservas, que hoy cierran en 43.099 millones dólares. En los primeros días del año, la entidad monetaria todavía no salió a comprar, manteniendo una posición de cautela que el mercado sigue con atención.