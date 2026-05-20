El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y las reservas superaron los US$46.500 millones

El Banco Central de la República Argentina concretó una de las mayores compras de divisas desde la llegada del gobierno de Javier Milei y las reservas internacionales volvieron a ubicarse por encima de los US$46.500 millones.

Según informó la autoridad monetaria, la operación alcanzó los US$328 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), en el marco de la continuidad de las intervenciones oficiales para fortalecer las reservas.

Con este resultado, el BCRA acumuló 91 ruedas consecutivas con saldo comprador y registró la cuarta adquisición más importante desde el inicio de la gestión libertaria.

Las compras más relevantes realizadas hasta el momento fueron las del 10 de abril de 2024, cuando el organismo adquirió US$4.577 millones; el 4 de abril de ese mismo año, con US$468 millones; y el 22 de diciembre de 2023, con US$333 millones.

Desde el lanzamiento de la denominada “fase 4” del programa monetario, el Banco Central ya sumó US$8.706 millones, equivalente al 87% de la meta prevista para 2026, que se ubica entre US$10.000 millones y US$17.000 millones.

El objetivo final dependerá de la evolución de la demanda de dinero y de las condiciones de liquidez del mercado cambiario, según explicó la entidad al presentar el esquema económico.

En paralelo, las reservas internacionales brutas crecieron US$393 millones respecto de la jornada anterior y alcanzaron los US$46.583 millones.

De esta manera, quedaron cerca del máximo registrado durante la actual gestión, que fue de US$46.905 millones en febrero de este año.

Con información de N.A