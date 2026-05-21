Cotizaciones del dólar hoy 21 de mayo 2026: ¿cómo se mueven en el mercado oficial y financiero?.-

Dólar hoy: en la apertura de este jueves 21 de mayo 2026, el mercado financiero argentino asimila una de las señales más robustas de la gestión actual. Según datos del Banco Central (BCRA), las reservas internacionales brutas escalaron hasta los US$ 46.583 millones luego de una adquisición de US$ 328 millones en la última rueda.

Este fortalecimiento del balance oficial otorga una mayor previsibilidad al dólar oficial, mientras que la oferta privada de divisas mantiene bajo control la cotización del dólar MEP y el dólar CCL, consolidando una brecha cambiaria que opera en mínimos técnicos.

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial este jueves 21 de mayo 2026?

En la apertura de este jueves 21 de mayo 2026, el dólar oficial inicia la actividad en Banco Nación a:

$1.370 para la compra.

$1.420 para la venta.

Dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: ¿a cuánto cotizan este jueves 21 de mayo 2026?

El dólar oficial inicia la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este valor marca una continuidad en el esquema de estabilidad administrada, funcionando como el principal ancla para la cadena de costos de la economía real.

Por su parte, el dólar tarjeta, referencia ineludible para el turismo y los servicios digitales, se posiciona en los:

$1.846.

Según los reportes oficiales del BNA, esta cotización del dólar oficial minorista sigue ofreciendo un marco de seguridad para el ahorro doméstico y la planificación empresarial.

Dólar oficial hoy: qué dicen las pizarras de los bancos este miércoles 20 de mayo 2026

El dólar oficial en el circuito minorista se mantiene como la referencia central del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1365 1425 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1376 1426 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1375 1425 Banco Hipotecario 1380 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1365 1425 Banco Piano 1380 1435 Banco BPN 1360 1430

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: cotizaciones jueves 21 de mayo 2026

En el mercado bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.430, operando con una dinámica de calma que refleja la sólida oferta de activos dolarizados.

En paralelo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.485, manteniéndose como la herramienta de preferencia para la gestión de tesorerías corporativas.

La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este jueves es consecuencia directa de la política de absorción de liquidez y la firmeza en las tasas de interés reales positivas.

Impacto del Riesgo País y las reservas en el dólar oficial y financieros: qué dicen los índices este jueves 21 de mayo 2026

Un factor determinante que acompaña la estabilidad del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL es el comportamiento del Riesgo País, que en el arranque de hoy se ubica en los:

523 puntos básicos.

Este descenso sostenido en la percepción del riesgo soberano, impulsado por el récord de reservas líquidas, reduce la volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:

$1.415 para la compra.

$1.430 para la venta.

Al igual que en las jornadas previas, la convergencia de indicadores sugiere un escenario de alta previsibilidad macroeconómica para el cierre de mayo 2026.