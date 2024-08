José Luis Espert: “Es demasiado prematuro para hablar de atraso cambiario”

Es diputado nacional, presidente de la comisión de presupuesto, y uno de los economistas más cercanos al presidente Javier Milei. Para dar su perspectiva de coyuntura y en medio de un complejo contexto político para el gobierno de La Libertad Avanza, José Luis Espert dialogó con Diario Río Negro.

PREGUNTA: ¿Qué opina de la polémica en torno a los fondos reservados para la SIDE?

RESPUESTA: Estoy convencido de que con todas las hipótesis de conflictos grave que tiene Argentina, se requiere de una SIDE muy fuerte desde el punto de vista presupuestario. Los mapuches en el sur, el narcotráfico desde el norte, que deja la droga en pistas clandestinas y baja alegremente por las rutas argentinas hasta centros como Rosario o el Conurbano. Además, tenemos la triple frontera, el ciber terrorismo, y el presidente Milei con la postura tan firme que ha tenido a favor de Israel, contra Hamas y contra Irán.

P: Aun así ¿No hace ruido cuando “no hay plata”?

R: La inteligencia en Argentina está degradada porque se ha utilizó, particularmente durante el maldito kirchnerismo, para espiar gente, hacer operaciones, o ensuciar. Pero el presidente Milei no quiere hacer las cochinadas que se han hecho históricamente con la SIDE, sino poner a todo el Estado al servicio de la gente, y proteger a la sociedad de ciberataques o de potenciales conflictos como puede ser el terrorismo iraní, o el terrorismo de los mapuches.

P: ¿$100.000 millones para eso?

R: El gobierno del Presidente Milei arrancó con un presupuesto para inteligencia de u$s 36 millones, el más bajo de los últimos 35 años. Con un dólar a $1.000, equivale a $36.000 millones. El decreto que fue rechazado por la Cámara de Diputados, eleva ese presupuesto en $100.000 millones. Es bueno poner el monto en términos relativos. Es el 1% de todo el gasto público nacional del presupuesto y el 0,3% del PBI, o sea, la nada misma, pero es para proteger a la sociedad argentina de ataques, no es para hacer inteligencia para plantar cosas en la pobre gente de a pie.

P: ¿No es una suma alta considerando que no existe control?

R: La totalidad de ese presupuesto se va a dedicar a lo que es la inteligencia, por eso son fondos reservados. Pero no es que no hay control. El control lo ejerce la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación. porque se presupuestan los gastos de la sede dentro del presupuesto todos los años, pero el conocimiento del detalle en qué se gasta de inteligencia en particular, lo conocen los miembros de la bicameral. Así que trazabilidad hay.

P: ¿Cómo evalúa la economía en ocho meses de la gestión Milei?

R: A ver, el kirchnerismo incendió el país. Milei llega como un bombero. Ahora, cuando viene el bombero, hay una parte de la casa que no la salvas y la parte que salvas te queda toda chamuscada con olor a humo, vidrios rotos, paredes quemadas. Cuando uno ve la pobreza, la indigencia, la caída que hubo de los salarios reales, la recesión, todo eso es consecuencia del incendio previo. No le podemos echar la culpa al bombero que apagó el incendio. Si bien cronológicamente la recesión, el estallido, la inflación inicial de la pobreza, el cierre de empresas, los despidos, ocurrieron durante los primeros meses del gobierno Milei, es equivocado decir que eso es culpa de Milei. Desde ese sexto subsuelo en el que iniciamos, la economía sigue abajo de la planta baja, pero ya estamos en el tercer subsuelo.

P: ¿Hay margen para bajar el Impuesto País en ese contexto?

R: No le quepa la menor duda que en este gobierno liberal, que además hace las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, se van a bajar impuestos todo lo que se pueda a medida que vaya apareciendo el superávit fiscal. Cuando tengamos superávit fiscal, lo usaremos o para cancelar deuda, cobrar menos impuestos en el futuro, tener más reservas del Banco Central, o asegurarnos que no vamos a devaluar.

Yo cuento lo que va a ocurrir más allá de mis deseos: Este gobierno no va a devaluar.

P: ¿Está atrasado el dólar?

R: Antes de empezar a hablar de atraso a ocho meses de una devaluación como la que se hizo en diciembre, sigamos haciendo reformas estructurales para que el valor del dólar sea sostenible, sigamos bajando a costos laborales, sigamos haciendo una reforma laboral que beneficie a trabajadores y empresarios, sigamos desregulando la economía y después veamos una vez que desapareció la polvareda de tanta regulación, de tanta distorsión, a ver qué poder de compra tiene el dólar. No soy tonto y sé que con la caída del 25% en la soja, y con Brasil devaluando, se ha complicado el panorama, pero me parece prematuro todavía estar hablando de atraso cambiario.

P: Ante la baja del Impuesto País el ex Ministro Domingo Cavallo sugiere una devaluación compensada del 10 ¿Qué opina?

R: Entiendo perfecto lo que comenta Cavallo, pero el gobierno no va a devaluar el oficial luego de eliminar o bajar el Impuesto País. Yo te cuento lo que va a ocurrir más allá de los deseos. Este gobierno no va a devaluar.

P: ¿Cómo se resuelve el financiamiento de cara a los vencimientos de 2025?

R: Sin acceso al mercado de capitales para la deuda privada ni para pagar los vencimientos con los organismos, tenemos un problema. Sin embargo, con la mantención del déficit cero financiero, es decir incluyendo los intereses de la deuda pública con gasto público, y con las reuniones que sé que están teniendo con el Fondo Monetario, que apuntan a renovar el acuerdo para no tener que pagar con reserva los vencimientos con el FMI, me atrevo a decir que vamos a abrir el mercado de capitales y poder colocar algo de deuda para poder hacer frente a los vencimientos, y refinanciar otra parte. Pero no veo hacia adelante un paredón porque no tenemos cómo pagar la deuda.

Perfil

José Luis Espert es Licenciado en Economía (UBA), Máster en Economía y Doctor en Economía (Ucema).

Fue analista de programación monetaria en el Estudio Broda y economista jefe en Estudio Arriazu.

Fue candidato a presidente de la Nación en 2019, en la actualidad es diputado nacional (LLA) y presidente de la comisión de presupuesto.

Columnista habitual de El Cronista y La Nación. Autor de los libros “La Argentina devorada” y “La Argentina deseada”.