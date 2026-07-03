¡Juega Argentina! El «método Scaloni» y su aplicación practica para tu Pyme

Las lágrimas del DT de la Selección revelan el activo más valioso de cualquier equipo: la confianza. Datos actuales del mercado demuestran cómo las empresas con culturas fuertes duplican su facturación por empleado.

Por Andrés Tejeda (NODO)

En un fragmento del documental “El método Scaloni”, “El Dibu”, Emiliano Martinez, recuerda la charla técnica antes de la final del Mundial de Qatar: Scaloni empieza a hablar y no llega muy lejos. Rápidamente, se quiebra. Pablo Aimar intenta tomar la palabra para continuar, y también se quiebra. Walter Samuel, igual.

Nadie había planeado eso. No era una estrategia de motivación ni un recurso de guion. Era, simplemente, lo que pasa cuando un grupo de personas, que había alineado sus objetivos al punto de eliminar cualquier distancia profesional, logra lo esperado.

Lo interesante de esa escena no es la emoción en sí. Es lo que esa emoción revela: un vínculo humano extraordinariamente fuerte, que no apareció esa noche, sino que se construyó día a día. La final fue la consecuencia.

La cultura del error

Hay una escena que se repite en muchos equipos: alguien pierde la pelota en una posición peligrosa. En un equipo con cultura débil, el primer impulso colectivo es averiguar quién la perdió. En un equipo con cultura fuerte, el primer impulso es correr a recuperarla.

Esa secuencia —resolver, después entender, después mejorar— es disciplina colectiva. Y no implica ausencia de responsabilidad: los equipos fuertes sí identifican qué salió mal y quién debe ajustar algo.

Las culturas débiles, en cambio, gastan la energía del equipo en encontrar culpables antes de resolver el problema, y pierden tres veces: “la jugada”, el tiempo y la confianza.

Las culturas débiles gastan la energía del equipo en encontrar culpables. Las fuertes en cambio buscan primero resolver, después entender, y después mejorar.

En una empresa pasa exactamente lo mismo. Cuando algo sale mal, la primera reacción institucional dice mucho más sobre la cultura real de esa organización que cualquier valor escrito en la pared.

Lo que el Método Scaloni puede enseñarle a tu PyME

Daniel Goleman, que estudió durante años el liderazgo desde la inteligencia emocional, sostiene una idea central para cualquier organización: el clima emocional de un equipo no es un detalle blando, es un factor directo de desempeño.

Los equipos que trabajan con miedo rinden por debajo de su capacidad real, incluso cuando tienen el talento para rendir mucho más. Los equipos que trabajan con confianza rinden cerca de su techo, de manera sostenida.

Un claro ejemplo de esto se vio en la tanda de penales del partido entre Alemania y Paraguay, cuando varios jugadores alemanes prefirieron no patear el último penal debido a la presión y para evitarse el posible fracaso. Mientras que Montiel, en la final con Francia, en 2022, y luego de haber sido involuntariamente responsable del penal que dejó a Argentina en una situación compleja, decidió patear el último penal, con el apoyo de todos sus compañeros y del cuerpo técnico. El resultado, es de público conocimiento. “¡Somos todos Montiel…!”

Dato 7 de cada 10 Los trabajadores que sienten que sus líderes confían en ellos para trabajar sin supervisión constante, según el Ranking de las Mejores PyMEs para Trabajar en Argentina publicado por Great Place to Work.

Esto deja de ser intuición o una mera reflexión futbolística en cuanto aparecen los números. En junio de 2026, Great Place to Work presentó el Ranking de las Mejores PyMEs para Trabajar en Argentina, y uno de sus hallazgos es difícil de ignorar: las empresas que integran ese ranking duplican el Revenue por Empleado (RPE) respecto del promedio del mercado.

Esto no significa que esas personas trabajen el doble, sino que lo hacen en organizaciones con mayores niveles de confianza, compromiso, autonomía, colaboración y liderazgo; la cultura termina multiplicando el impacto de cada hora trabajada.

El mismo informe ofrece un dato que conecta directamente con la escena de la pelota perdida: mientras que en el mercado general solo siete de cada diez empleados sienten que sus líderes confían en ellos para trabajar sin supervisión constante, en las PyMEs de ese ranking esa proporción sube a prácticamente la totalidad del equipo.

La cultura no es un gasto ni un beneficio «blando». Es, lisa y llanamente, rentabilidad con otro nombre.

Menos supervisión no es sinónimo de menos control real, sino de menos desperdicio: menos horas de gerentes mirando por encima del hombro, menos conflictos, menos rotación, decisiones más rápidas y más margen para innovar. Por supuesto que esto se logra con procesos claros y tableros de control, no dejando que cada uno haga lo que quiera.

La cultura no es un gasto ni un beneficio «blando». Es, lisa y llanamente, rentabilidad con otro nombre. Eso es, en definitiva, lo que construyó la Selección Argentina mucho antes de Qatar: roles claros para cada integrante, gestión inteligente de los egos, sentido de pertenencia real y un propósito que estaba por encima de cualquier individualidad, incluida la del mejor jugador del mundo. Messi entendió rápido que su función en ese equipo no era solo hacer goles, sino ceder protagonismo cuando el grupo lo necesitaba. Sus propios compañeros afirman que “había que sacar a Messi del poster”

Construir esa cultura toma años, no trimestres. Los resultados, al principio, son más lentos que los de un liderazgo de control directo. Hay que tolerar cierto desorden inicial, resistir la tentación de microgestionar cuando algo no sale bien, y sostener la confianza incluso cuando todavía no está garantizada por resultados. Ese es exactamente el precio de construir algo que dure.