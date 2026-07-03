Javier Milei eliminó el Ministerio del Interior y reorganizó sus funciones en la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli

Javier Milei eliminó el Ministerio del Interior y reorganizó sus funciones en la Jefatura de Gabinete

Javier Milei aprobó la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete, ahora a cargo de Diego Santilli. La reestructura fue comunicada en el Boletín Oficial publicado este 3 de julio.

De esta manera, Santilli además de ser coordinador de ministros y de la gestión diaria del Ejecutivo, conservará la relación política que mantenía con los gobernadores cuando se desempeñó como ministro del Interior, previo a la renuncia de Manuel Adorni.

Reestructuración en el Gobierno: Diego Santilli y sus múltiples funciones

Mediante el Decreto 571/2026, el Gobierno detalló que suprimieron el Ministerio «por razones de gestión» y por ello decidieron reasignas «sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros».

El objetivo es tener «una mejor gestión» y por ello consideran que es «conveniente que el Jefe de Gabinete de Ministros sea asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior«.

En el documento se añadió: “Por otra parte, procede crear la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación”.

Además, indicó: «El jefe de Gabinete de Ministros y ocho ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los Ministerios serán los siguientes: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado».

Tras esto, la normativa aclaró que las «tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales: General; Legal y Técnica; Inteligencia de Estado; Vocería Presidencial; Comunicación y Medios y Cultura».

Quiénes asistirán al Jefe de Gabinete

El Gobierno también oficializó mediante los decretos 574/2026 y 575/2026, la función de vicejefatura, serán dos y asistirán al jefe de Gabinete Diego Santilli para que pueda cumplir con todas las tareas a su cargo.

De acuerdo a lo informado, uno de los que ocuparán el rol en el cargo de Vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros será el licenciado Guillermo Ignacio Devitt, a quien antes se le aceptó la renuncia al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El área en la que estará Devitt mantiene intervención en la articulación parlamentaria, la centralización de pedidos del Congreso y el seguimiento de las votaciones legislativas. También quedan bajo su órbita Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, además de Turismo, Ambiente y Deportes.

En el Decreto 575/2026 se comunicó que se le aceptó la renuncia al licenciado en Ciencia Política Gustavo Javier Coria al cargo de Secretario de Interior del entonces Ministerio del Interior para así designarlo como el segundo vicejefe de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Según se detalló, esta vicejefatura tendrá bajo su control Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, el INAI, la AABE, la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.